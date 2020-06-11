Tưởng con ngủ say, chồng khều vợ 'đòi yêu' và cái kết cười chảy nước mắt

Thế giới 11/06/2020 17:13

Người chồng muốn gần gũi vợ nhưng lại bị hai con trai phá đám khiến dân tình cười ngất. Ai nấy đều khuyên đôi vợ chồng trẻ nên cho con ngủ riêng để bồi đắp tình cảm.

Sinh con không chỉ khiến các cặp vợ chồng bị đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, thói quen trong cuộc sống mà ngay cả chuyện gần gũi vợ chồng cũng gặp khó khăn. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp nhưng mỗi khi muốn "yêu", không ít cặp đôi vẫn phải lén lút, rón rén vì sợ bị con phát hiện. 

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện vừa hài hước vừa chân thực về một gia đình nhỏ ở Trung Quốc

Buổi tối, người mẹ vừa dỗ hai cậu con trai đi ngủ thì ông bố từ ngoài đi vào. Thấy hai con đã ngủ say, anh thủ thỉ với vợ đòi 'yêu'. 

Dường như biết mục đích của bố, cậu con trai nhỏ đang nằm gần mẹ ọ ẹ tỉnh dậy rồi khóc váng lên. Tiếng khóc đánh thức cậu con lớn, thế là cả hai đứa trẻ đều đồng thanh khóc. Không còn cách nào khác, đôi vợ chồng trẻ buộc phải dỗ con ngủ lại, viễn cảnh về một buổi tối lãng mạn phút chốc tan thành mây khói. 

gan gui vo 1
Thấy con ngủ say, chồng đòi gần gũi vợ - Ảnh: Sina
gan gui vo 2
Ai ngờ hai đứa trẻ khóc váng lên - Ảnh: Sina
gan gui vo 3
Buổi tối lãng mạn bỗng tan thành mây khói - Ảnh: Sina

Hoàn cảnh dở khóc dở cười của đôi vợ chồng trẻ nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng: "Haha ai có con nhỏ mới hiểu cảm giác này"; "Trẻ khoảng 3 tuổi là cho ngủ riêng được rồi. Trẻ con khôn lắm, bố mẹ chẳng giấu được đâu"; "Bố mẹ nên chú ý vấn đề này. Nếu để con trẻ nhìn thấy chúng rất dễ nhận thức sai lệch và hành động thiếu suy nghĩ"; "Nếu thiếu chuyện đó thì tình cảm vợ chồng rất dễ phai nhạt, nhưng nếu hành động thiếu cẩn trọng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của con. Vậy nên cho con ngủ riêng là tốt nhất"...

Đám cưới không có phù dâu, đôi vợ chồng quyết định mời một nhân vật đặc biệt khiến dân tình cười ná thở

Đám cưới không có phù dâu, đôi vợ chồng quyết định mời một nhân vật đặc biệt khiến dân tình cười ná thở

Tuy nhan sắc có hạn nhưng "cô phù dâu" này cũng chịu khó mặc váy, đội tóc giả, trang điểm và thậm chí là độn ngực. Sự hy sinh quá lớn lao này khiến dân tình không thể nhịn cười.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc dở khóc dở cười chuyện vợ chồng son

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích