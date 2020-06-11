Tưởng con ngủ say, chồng khều vợ 'đòi yêu' và cái kết cười chảy nước mắt

Người chồng muốn gần gũi vợ nhưng lại bị hai con trai phá đám khiến dân tình cười ngất. Ai nấy đều khuyên đôi vợ chồng trẻ nên cho con ngủ riêng để bồi đắp tình cảm.

Sinh con không chỉ khiến các cặp vợ chồng bị đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, thói quen trong cuộc sống mà ngay cả chuyện gần gũi vợ chồng cũng gặp khó khăn. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp nhưng mỗi khi muốn "yêu", không ít cặp đôi vẫn phải lén lút, rón rén vì sợ bị con phát hiện.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện vừa hài hước vừa chân thực về một gia đình nhỏ ở Trung Quốc.

Buổi tối, người mẹ vừa dỗ hai cậu con trai đi ngủ thì ông bố từ ngoài đi vào. Thấy hai con đã ngủ say, anh thủ thỉ với vợ đòi 'yêu'.

Dường như biết mục đích của bố, cậu con trai nhỏ đang nằm gần mẹ ọ ẹ tỉnh dậy rồi khóc váng lên. Tiếng khóc đánh thức cậu con lớn, thế là cả hai đứa trẻ đều đồng thanh khóc. Không còn cách nào khác, đôi vợ chồng trẻ buộc phải dỗ con ngủ lại, viễn cảnh về một buổi tối lãng mạn phút chốc tan thành mây khói.

Thấy con ngủ say, chồng đòi gần gũi vợ - Ảnh: Sina

Ai ngờ hai đứa trẻ khóc váng lên - Ảnh: Sina

Buổi tối lãng mạn bỗng tan thành mây khói - Ảnh: Sina

Hoàn cảnh dở khóc dở cười của đôi vợ chồng trẻ nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng: "Haha ai có con nhỏ mới hiểu cảm giác này"; "Trẻ khoảng 3 tuổi là cho ngủ riêng được rồi. Trẻ con khôn lắm, bố mẹ chẳng giấu được đâu"; "Bố mẹ nên chú ý vấn đề này. Nếu để con trẻ nhìn thấy chúng rất dễ nhận thức sai lệch và hành động thiếu suy nghĩ"; "Nếu thiếu chuyện đó thì tình cảm vợ chồng rất dễ phai nhạt, nhưng nếu hành động thiếu cẩn trọng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của con. Vậy nên cho con ngủ riêng là tốt nhất"...

Đám cưới không có phù dâu, đôi vợ chồng quyết định mời một nhân vật đặc biệt khiến dân tình cười ná thở Tuy nhan sắc có hạn nhưng "cô phù dâu" này cũng chịu khó mặc váy, đội tóc giả, trang điểm và thậm chí là độn ngực. Sự hy sinh quá lớn lao này khiến dân tình không thể nhịn cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-con-ngu-say-chong-kheu-vo-doi-yeu-va-cai-ket-cuoi-chay-nuoc-mat-361857.html