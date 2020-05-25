Đám cưới không có phù dâu, đôi vợ chồng quyết định mời một nhân vật đặc biệt khiến dân tình cười ná thở

Thế giới 25/05/2020 16:27

Tuy nhan sắc có hạn nhưng "cô phù dâu" này cũng chịu khó mặc váy, đội tóc giả, trang điểm và thậm chí là độn ngực. Sự hy sinh quá lớn lao này khiến dân tình không thể nhịn cười.

Trong mỗi đám cưới, phù dâu có nhiệm vụ hỗ trợ và chăm sóc cô dâu để hoàn thành ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Vị trí phù dâu thường được giao cho bạn bè thân hoặc chị em gái trong gia đình.

Thế nhưng vì một số lý do mà đôi khi cô dâu không tìm được phù dâu thích hợp. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cặp đôi ở Trung Quốc cũng rơi vào trường hợp tương tự thu hút sự chú ý của dân mạng.

Do không tìm được phù dâu, đôi vợ chồng đã nhờ bạn của chú rể hóa trang thành nữ để đảm nhiệm trọng trách quan trọng này. Nhìn "cô phù dâu" có gương mặt nam tính, đội tóc giả lại còn độn ngực rất cẩn thận, dân tình được phen cười sặc sụa.

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Chú rể nhờ bạn thân làm phù dâu - Ảnh: FB

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'Cô phù dâu' khiến dân tình cười ná thở - Ảnh: Weibo
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Vì bạn thân phải chấp nhận hy sinh thôi - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh hài hước gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thích thú: "Haha này gọi là không có trâu bắt chó đi cày à"; "Mặt cô phù dâu căng thẳng quá ha"; "Phù dâu xinh đẹp và có tâm nhất tui từng thấy"; "Đúng là bạn tốt mà"; "Cảm ơn ý tưởng sáng tạo này, mốt tui cưới sẽ bắt thằng em làm phù dâu"...

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