Hình ảnh gây tranh cãi và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng bà mẹ đang làm hư con gái, số khác lại nghĩ chỉ một khoảnh khắc thì không nói lên được toàn bộ câu chuyện.

Thực tế cho thấy, những đứa trẻ "muốn gì được nấy" sẽ không biết quý trọng những gì mà mình có. Nếu mọi nhu cầu đều được thỏa mãn một cách dễ dàng, trẻ khó lòng cảm thấy biết ơn đối với cha mẹ và người xung quanh.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh hai mẹ con trong quán ăn thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo Sina, sau khi mua đồ trong trung tâm thương mại, hai mẹ con vào khu ẩm thực để ăn trưa.

Người mẹ gọi một phần ăn giá 58 tệ (gần 200 ngàn đồng) cho con gái 2 tuổi, còn mình thì ăn mì ăn liền giá 5 tệ (khoảng 17 ngàn đồng). Trong lúc bé gái vừa ăn vừa nghịch điện thoại thì người mẹ nhanh chóng ăn hết hộp mì, không hề đụng tới phần cơm của con.

Người mẹ ăn mì ăn liền còn con gái ăn bữa trưa thịnh soạn - Ảnh: Sina

Hình ảnh khiến dân mạng tranh cãi - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây tranh cãi và nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng bà mẹ đang làm hư con gái, số khác lại nghĩ chỉ một khoảnh khắc thì không nói lên được toàn bộ câu chuyện.

"Tôi nghĩ bà mẹ này chỉ đơn giản là muốn ăn mì thôi. Tôi cũng chẳng nghèo khó gì nhưng vẫn thích ăn mì ăn liền nè"; "Cô ấy muốn tiết kiệm tiền nhưng không muốn để con chịu thiệt thòi, làm mẹ ai chả thế; "Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của bà mẹ thì thấy đâu có nghèo khổ gì, chỉ là tự nhiên thích ăn mì thôi mà"; "Tôi thì cho rằng bà mẹ này đang làm hư con trầm trọng. Đứa trẻ được hưởng thụ quá nhiều trong khi cha mẹ chúng thiếu thốn, khổ cực không hề tốt chút nào. Dần dần đứa bé sẽ cảm thấy mình đương nhiên được nhận những điều tốt đẹp đó nên không thấy biết ơn cha mẹ"..., dân mạng bình luận.

Hiện bức ảnh vẫn đang được dân tình chia sẻ, bình luận rôm rả.

Thoát chết trong vụ cháy, con gái 18 tuổi đứng trước căn phòng khóc nghẹn gọi mẹ và 2 em vừa tử vong Sau 1 đêm tăng ca đi làm về, người con gái tuổi đứng trước phòng trọ ngã quỵ khóc thương mẹ và 2 em họ sau vụ cháy. Cô gái trẻ vừa khóc vừa thu gom những đồ vật của mẹ và 2 em bỏ vào va ly mang về quê mai táng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-me-an-mi-goi-con-con-gai-thuong-thuc-bua-trua-dat-tien-khien-dan-mang-tranh-cai-me-thuong-hay-dang-day-hu-con-362008.html