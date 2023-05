Do mâu thuẫn với chồng, người phụ nữ ở Nghệ An rủ con gái ăn lá ngón tự tử. May mắn phát hiện kịp thời nên hai nạn nhân đã giữ được tính mạng.

Mới đây, ở bản Quyết Thắng, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra trường hợp hai mẹ con ăn lá ngón tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 4/6, bạn học phát hiện em B. (15 tuổi, trú bản Quyết Thắng) trong tình trạng bị ngộ độc nên đã đưa em này đến trạm y tế xã cấp cứu. Không lâu sau, người nhà cũng đưa chị H. (38 tuổi, mẹ em B.) đến cấp cứu trong tình trạng tương tự. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, hai tiếng sau, mẹ con chị H. đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe của hai người này đã bình phục và có thể xuất viện về nhà. Theo Zing, chị H. xảy ra mâu thuẫn với chồng nên rủ con gái ăn lá ngon tự tử. Mâu thuẫn với chồng, hai mẹ con ăn lá ngón tự tử - Ảnh: Zing Thời gian qua, ở Nghệ An xảy ra không ít trường hợp tự tử bằng lá ngón vì mâu thuẫn gia đình. Tối 23/2, anh Hà Văn C. (SN 1996, trú tại bản Yên Sơn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau đó, anh C. ăn lá ngón tự tử. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa anh C. đến Trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Sau gần 3 giờ điều trị, anh C. đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định. Hay như trường hợp của chị Cụt Thị M. (SN 1998, trú bản Hín Pèn). Sau khi cãi nhau với chồng, khoảng 10 giờ sáng 29/11/2019, chị M. một mình đi vào rừng, chụp ảnh cùng lá ngón rồi gửi cho người thân trong gia đình. Phát hiện sự việc, người thân tổ chức tìm kiếm, phát hiện chị M. ăn lá ngón tự tử. Tuy được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu nhưng chị M. đã tử vong do độc tính phát tác quá mạnh.