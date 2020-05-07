Tuyên Quang: Đầu độc cả nhà hàng xóm bằng lá ngón khiến một bé trai tử vong

Xã hội 07/05/2020 14:58

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà Triệu Chòi Phin đã đầu độc hàng xóm bằng lá ngón khiến bé trai 8 tuổi tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Triệu Chòi Phin (SN 1965, trú tại thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang) để điều tra về hành vi đầu độc hàng xóm bằng lá ngón.

Theo điều tra, vào trưa 13/4, ông Triệu Dào Sinh (SN 1969) cùng vợ là Triệu Thị Ghến (SN 1969) và ba cháu nhỏ: Triệu Thị Chiều (SN 2009), Triệu Văn Hiếu (SN 2010), Triệu Trần Lương (SN 2012) cùng ăn cơm trưa.

Sau khi ăn, cả nhà ông Sinh bị chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt nên được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng cháu Lương đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Phin là người đã đầu độc vào thức ăn của gia đình ông Sinh.

dau doc hang xom 1
Triệu Chòi Phin đầu độc hàng xóm bằng lá ngón - Ảnh: Công Lý

Theo Công Lý, khoảng đầu tháng 4/2020, Phin vay tiền của ông Triệu Dào Sinh và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, con trai ông Sinh gọi điện cho vợ Phin đe dọa. Ấm ức về việc này, Phin đã nung nấu ý định trả thù. 

Ngày 12/4, Phin hái lá ngón trên đường đi làm về. Sáng hôm sau, biết gia đình ông Sinh không có ai ở nhà nên Phin lén đổ nước lá ngón vào thức ăn trong nhà ông Sinh. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người phụ nữ đổ thuốc trừ sâu vào bể nước đầu độc hàng xóm

Ngày 30/12/2019, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên xét xử bị cáo Bùi Thị Diện (SN 1991, ngụ xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, do bực tức vì bị bà Bùi Thị Nhiên (hàng xóm) nghi ngờ bắt trộm gà, Diện đã nảy sinh ý định dùng thuốc trừ sâu để đầu độc gia đình bà Nhiên.

Ngày 18/7/2019, Diện đã dùng thuốc trừ sâu đổ vào bể nước sinh hoạt của gia đình bà Nhiên nhằm sát hại gia đình. Tuy nhiên, do phát hiện bể nước có mùi lạ nên nhà bà Nhiên không sử dụng nước trong bể.

dau doc hang xom 2
Đổ thuốc trừ sâu vào bể nước đầu độc hàng xóm, người phụ nữ lãnh 10 năm tù giam - Ảnh: Internet

Biết kế hoạch bất thành, Bùi Thị Diện vẫn nuôi ý định trả thù. Ngày 21/7, Diện tiếp tục đổ thuốc trừ sâu vào cả 2 bể nước sinh hoạt của gia đình bà Nhiên.

Tuy nhiên, lần này Diện đã bị gia đình bà Nhiên phát hiện nên báo công an. Biết không thể chối cãi nên Diện đã đi đầu thú.

Tại phiên xét xử, bị cáo Bùi Thị Diện đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Diện 10 năm tù giam.

An Giang: Con rể chém chết mẹ vợ, làm con gái ruột bị thương rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

An Giang: Con rể chém chết mẹ vợ, làm con gái ruột bị thương rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Sau khi gây ra vụ án mạng thương tâm khiến mẹ vợ tử vong, con ruột bị thương nặng, đối tượng đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Tuyên Quang giết người lá ngón

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 31 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 12 giờ 2 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 12 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản