Theo điều tra, vào trưa 13/4, ông Triệu Dào Sinh (SN 1969) cùng vợ là Triệu Thị Ghến (SN 1969) và ba cháu nhỏ: Triệu Thị Chiều (SN 2009), Triệu Văn Hiếu (SN 2010), Triệu Trần Lương (SN 2012) cùng ăn cơm trưa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Triệu Chòi Phin (SN 1965, trú tại thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang) để điều tra về hành vi đầu độc hàng xóm bằng lá ngón .

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Phin là người đã đầu độc vào thức ăn của gia đình ông Sinh.

Sau khi ăn, cả nhà ông Sinh bị chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt nên được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng cháu Lương đã tử vong.

Triệu Chòi Phin đầu độc hàng xóm bằng lá ngón - Ảnh: Công Lý

Theo Công Lý, khoảng đầu tháng 4/2020, Phin vay tiền của ông Triệu Dào Sinh và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, con trai ông Sinh gọi điện cho vợ Phin đe dọa. Ấm ức về việc này, Phin đã nung nấu ý định trả thù.

Ngày 12/4, Phin hái lá ngón trên đường đi làm về. Sáng hôm sau, biết gia đình ông Sinh không có ai ở nhà nên Phin lén đổ nước lá ngón vào thức ăn trong nhà ông Sinh. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người phụ nữ đổ thuốc trừ sâu vào bể nước đầu độc hàng xóm

Ngày 30/12/2019, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên xét xử bị cáo Bùi Thị Diện (SN 1991, ngụ xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, do bực tức vì bị bà Bùi Thị Nhiên (hàng xóm) nghi ngờ bắt trộm gà, Diện đã nảy sinh ý định dùng thuốc trừ sâu để đầu độc gia đình bà Nhiên.

Ngày 18/7/2019, Diện đã dùng thuốc trừ sâu đổ vào bể nước sinh hoạt của gia đình bà Nhiên nhằm sát hại gia đình. Tuy nhiên, do phát hiện bể nước có mùi lạ nên nhà bà Nhiên không sử dụng nước trong bể.

Đổ thuốc trừ sâu vào bể nước đầu độc hàng xóm, người phụ nữ lãnh 10 năm tù giam - Ảnh: Internet

Biết kế hoạch bất thành, Bùi Thị Diện vẫn nuôi ý định trả thù. Ngày 21/7, Diện tiếp tục đổ thuốc trừ sâu vào cả 2 bể nước sinh hoạt của gia đình bà Nhiên.

Tuy nhiên, lần này Diện đã bị gia đình bà Nhiên phát hiện nên báo công an. Biết không thể chối cãi nên Diện đã đi đầu thú.

Tại phiên xét xử, bị cáo Bùi Thị Diện đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Diện 10 năm tù giam.