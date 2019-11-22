Bé trai tử vong sau khi bị mẹ cho uống thuốc trừ sâu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hôm nay (22/11), Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nghi án mẹ cho con uống thuốc trừ sâu rồi cắt tay tự tử khiến một bé trai tử vong.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 17/11, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1971, ngụ huyện Lộc Ninh) về việc có người tử vong trong nhà. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bé trai tử vong sau khi bị mẹ cho uống thuốc trừ sâu - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân được xác định là bé L.T.N (sinh năm 2018, cháu nội ông Sáng). Theo thông tin trên báo Giao thông, trong quá trình lấy lời khai, đối tượng Lê Thị Diệu Hằng (sinh năm 1995, mẹ của bé N.) khai nhận đã cho bé N. uống thuốc trừ sâu khiến con trai tử vong. Sau đó, Hằng đã dùng hung khí cắt tay tự tử nhưng may mắn được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Cần Thơ cũng vừa xảy ra vụ việc mẹ cho con uống thuốc diệt cỏ vì mâu thuẫn gia đình. Rất may, các nạn nhân được cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 16/11, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận 4 anh em trong cùng một gia đình là T.H.Q.T (11 tuổi), T.H.Q.K (8 tuổi), T.H.N.H (gần 6 tuổi) và T.H.N.T (22 tháng tuổi), cùng ngụ tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ vì ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Vì mâu thuẫn với chồng, người mẹ cùng 4 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ - Ảnh: Internet

Được biết, vì mâu thuẫn gia đình nên chị H.T.Q.M (32 tuổi) đã bỏ thuốc diệt cỏ vào nước ngọt rồi uống cùng các con. May mắn là người thân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu. Sau nhiều ngày chữa trị, cả 4 anh em đều đã hồi phục, chờ ngày xuất viện. Sức khỏe của chị M. cũng đã ổn định.

Cần Thơ: Mẹ pha thuốc diệt cỏ uống cùng 4 con vì giận chồng Giận chồng, người vợ cùng 4 con uống thuốc diệt cỏ tự tử. Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cả 5 mẹ con đi cấp cứu.

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