Cần Thơ: Mẹ pha thuốc diệt cỏ uống cùng 4 con vì giận chồng

Xã hội 19/11/2019 16:30

Giận chồng, người vợ cùng 4 con uống thuốc diệt cỏ tự tử. Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cả 5 mẹ con đi cấp cứu.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ xác nhận đang chữa trị cho 4 anh em trong cùng một gia đình nghi bị mẹ cho uống thuốc diệt cỏCụ thể, các nạn nhân bao gồm: T.H.Q.T (11 tuổi), T.H.Q.K (8 tuổi), T.H.N.H (gần 6 tuổi) và T.H.N.T (22 tháng tuổi), cùng ngụ tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16/11, 4 bé nhập viện trong tình trạng nôn ói, phía người thân cho biết các bé bị ngộ độc thuốc diệt cỏ. Ngay sau đó các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã nhanh chóng tiến hành rửa dạ dày để loại bỏ chất độc, cho các bé uống than hoạt tính giải độc và thuốc nhuận tràng. 

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Vì giận chồng, người mẹ cho 4 con uống thuốc diệt cỏ - Ảnh: Internet

Được biết hiện cả 4 bé đều đã ổn định, đi lại và vui chơi bình thường. Tuy nhiên, các em vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa mới được xuất viện.

Còn về phần người mẹ là chị H.T.Q.M (32 tuổi) hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vì ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Theo chia sẻ của bé K. trên Dân Việt, vào tối xảy ra sự việc, 4 anh em được mẹ đưa 1 lon bò húc để uống. Tuy nhiên, lon bò húc này lại có vị đắng chứ không ngọt như bình thường. Sau đó cả 4 anh em đều có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Nhờ được phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên các em không bị nguy hiểm đến tính mạng.

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Hiện sức khỏe các bé đều đã ổn định - Ảnh: Internet

Được biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Vào thời điểm xảy ra sự việc, vì chị M. gọi cho chồng không được nên đã làm điều dại dột. Trước đó, chị M. và chồng cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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