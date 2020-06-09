Bố mẹ đang trông con thì ngủ thiếp đi, vẻ mặt 'đây là đâu, tôi là ai' của đứa trẻ khiến dân tình cười đau bụng

Thế giới 09/06/2020 17:12

Đôi vợ chồng đang dỗ con ngủ thì thiếp đi lúc nào không hay. Đứa bé hết nhìn bố rồi nhìn mẹ bằng ánh mắt bất lực khiến dân tình cười xỉu.

Gia đình hòa thuận góp phần rất lớn trong sự hình thành tính cách của trẻ. Những cảm xúc buồn giận, hờn ghen, hạnh phúc hay thương cảm của cha mẹ đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng trẻ.

Những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình hạnh phúc thường có tính cách nền nã, khoáng đạt, không cộc cằn, thô lỗ. Do mối quan hệ của cha mẹ rất tốt, con cái cũng sẽ có thiện cảm, luôn hướng tới một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, có tình yêu lành mạnh với người khác giới.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh hài hước về một gia đình nhỏ ở Trung Quốc. Đôi vợ chồng cùng dỗ con ngủ nhưng có lẽ mệt quá nên chẳng mấy chốc đã... ngáy khò khò. Còn em bé thì ngồi dựa vào thành giường, hết nhìn bố lại nhìn mẹ bằng ánh mắt "đây là đâu, tôi là ai".

Bố mẹ đang trông con thì ngủ thiếp đi, vẻ mặt 'đây là đâu, tôi là ai' của đứa trẻ khiến dân tình cười đau bụng - Ảnh 1
Em bé hụt hẫng vì bị bố mẹ bỏ rơi - Ảnh: Sina

Một lúc sau, không hiểu bà mẹ trẻ mơ thấy gì mà cười khanh khách. Tiếng cười khiến ông bố tỉnh giấc, không hiểu vợ bị làm sao liền bật dậy ngồi nhìn, vẻ mặt đầy bối rối và lo lắng. Em bé dùng tay vuốt tóc mẹ đầy vẻ an ủi khiến ai cũng ấm lòng.

Bố mẹ đang trông con thì ngủ thiếp đi, vẻ mặt 'đây là đâu, tôi là ai' của đứa trẻ khiến dân tình cười đau bụng - Ảnh 2
Hai bố con tò mò nhìn mẹ đang vừa ngủ vừa cười - Ảnh: Sina

Cảnh tượng vừa hài hước vừa hạnh phúc này đã được bà nội của bé chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội sau đó. Ai nấy đều cho rằng em bé này sẽ lớn lên với tính cách giàu tình yêu thương khi được nuôi lớn trong một gia đình hạnh phúc.

Loạt ảnh gây sốt MXH và nhận về vô số bình luận xuýt xoa từ dân mạng: "Dễ thương xỉu luôn á"; "Bố mẹ 'tình như cái bình' luôn"; "Đáng yêu ghê"; "Với một đứa trẻ thì không điều gì hạnh phúc hơn là được sống trong gia đình hạnh phúc, êm ấm"; "Nhìn gia đình này mà ấm lòng ghê"...

Hỏi con trai 'tiết kiệm tiền làm gì', câu trả lời của bé khiến mẹ cười không nhặt được mồm

Hỏi con trai 'tiết kiệm tiền làm gì', câu trả lời của bé khiến mẹ cười không nhặt được mồm

Thấy con trai tiết kiệm tiền, người mẹ hỏi lý do và nhận được câu trả lời vừa ngây ngô vừa già đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh hài hước hình ảnh gây bão mạng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích