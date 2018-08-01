Xé lòng tiếng khóc ngằn ngặt của bé gái sinh non, mắc bệnh não úng thủy

Xã hội 01/08/2018 10:16

Người mẹ mắc phải triệu chứng nhau tiền đạo khi mang thai nên bé An buộc phải chào đời ở tháng thứ 7. Đau đớn hơn, đứa trẻ sinh ra phải gánh chịu bất hạnh vì mắc phải căn bệnh não úng thủy.

Nghiệt ngã số phận

Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi con gái đầu lòng cất tiếng khóc chào đời là chừng ấy thời gian chị Vũ Thị Nhung (27 tuổi, ngụ xóm Phúc Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) phải sống trong lo âu, mất ăn mất ngủ, rong đuổi khắp các bệnh viện để giành giật sự sống cho con.

Xé lòng tiếng khóc ngằn ngặt của bé gái sinh non, mắc bệnh não úng thủy - Ảnh 1
Bé An chào đời thiếu tháng lại mắc phải căn bệnh não úng thủy - Ảnh: Thúy Hằng

Chị Nhung kể trong nước mắt, mang thai đến tháng thứ 5 thì bác sỹ kết luận chị bị chứng nhau tiền đạo, phải nhập viện theo dõi để đảm bảo tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi. Nhiều lần chị bị băng huyết nhưng được theo dõi kịp thời nên bác sỹ can thiệp thành công. Thế nhưng, khi thai nhi ở tháng thứ 7, chị Nhung ra máu quá nhiều, không cầm được. Bác sỹ chỉ định mổ bắt con gấp để cứu cả mẹ lẫn con. Bé Lê Bảo An (14 tháng tuổi) chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1.5kg. Phải mất một thời gian chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện đứa trẻ mới được xuất viện.

Trở về trong vòng tay của bố mẹ chưa được bao lâu thì gia đình như sét đánh ngang tai khi bác sỹ kết luận bé An mắc phải căn bệnh não úng thủy. Đầu cháu bé to bất thường, nằm một chỗ, thường xuyên sốt, nôn ói liên tục. Bác sỹ khuyên nên đưa con về nhà chấp nhận số phận vì đây là một căn bệnh hiểm nghèo, khó có cơ hội chữa trị.

"Không đành nhìn con chấp nhận số phận, vợ chồng tôi ôm con chạy chữa khắp nơi nhưng đi đến đâu, bác sỹ cũng đều lắc đầu từ chối. Không có tiền đưa con sang nước ngoài phẫu thuật, tôi đành phải cầm chừng sự sống cho con bằng cách bám trụ tại bệnh viện", chị Nhung nghẹn ngào.

Xé lòng tiếng khóc ngằn ngặt của bé gái sinh non, mắc bệnh não úng thủy - Ảnh 2
Đã 14 tháng tuổi nhưng bé An chỉ nặng 6kg, nằm một chỗ, cuộc sống gắn liền với bệnh viện - Ảnh: Thúy Hằng

Sau một thời gian điều trị, trải qua nhiều ca phẫu thuật không thành công, bác sỹ còn phát hiện ngoài bệnh não úng thủy, bé An còn gánh thêm những căn bệnh nguy hiểm khác như nang dịch ở mang não, nang dịch ở bụng.

Hiện bé An đang được điều trị tại phòng 1207, tầng 12, khoa thần kinh, bệnh viện Nhi Trung ương.

Sự sống mong manh

Bé An nằm lả trên giường, cơ thể gầy gò, da trắng bệch, đầu, tay gắn đầy van và kim tiêm. Đã 14 tháng tuổi nhưng đứa trẻ chỉ nặng 6kg, nằm một chỗ, chưa lật chưa ngồi.

Vật vã ôm con nằm viện suốt chừng ấy thời gian khiến vợ chồng chị Nhung chùn chân, đuối sức. Chị cho biết, còn chút sức khỏe cuối cùng cũng phải giành giật sự sống cho con. Điều làm người mẹ buồn nhất là ấp ủ tâm nguyện đưa con qua Singapore chữa trị suốt một năm qua vẫn chưa thực hiện được vì không có tiền.

Xé lòng tiếng khóc ngằn ngặt của bé gái sinh non, mắc bệnh não úng thủy - Ảnh 3
Nhà quá khó khăn nên người mẹ không có cơ hội đưa con qua nước ngoài chữa trị - Ảnh: Thúy Hằng

"Nhìn những đứa trẻ cùng số phận với con gái mình đã được qua Singapore chữa trị, tôi cũng ước con mình được như những đứa trẻ kia. Thế nhưng, nhà tôi quá nghèo, bao nhiều của nả dồn hết cho con trong thời gian dài chữa trị. Giờ vợ chồng tôi chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng", chị Nhung thở dài.

Con bệnh tật khiến chị Nhung và người mẹ chồng không làm được gì ngoài việc luân phiên túc trực con tại bệnh viện. Kinh tế gia đình, viện phí cho con phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền ít ỏi của anh Lê Trung Thành (32 tuổi, chồng chị Nhung) từ Trung Quốc gửi về.

Khi sinh con được 6 tháng, nghĩ nếu cả vợ chồng đều không đi làm sẽ không có cơ hội cứu con nên anh Thành quyết định tha phương kiếm sống. Công việc cũng bấp bênh nên hàng tháng, ngoài chi tiêu ăn uống, anh chỉ gửi về khoảng 6, 7 triệu đồng, chưa đủ trang trải tiền thuốc cho con.

"Nhìn con héo úa từng ngày vì bệnh tật mà lòng tôi như dao cắt. Không biết đến bao giờ con tôi mới có cơ hội qua nước ngoài tìm kiếm sự sống đây. Phận làm mẹ, sinh con ra, tôi chỉ ước con được một ngày sống bình yên mà khó khăn quá", ôm con vào lòng, chị Nhung khóc nghẹn.

Mọi sự giúp đỡ cho bé An xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Vũ Thị Nhung,  xóm Phúc Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 0983.031.145, hoặc STK của chị Nhung: 0611001970204, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Kim Mã-Hà Nội.

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Lúc mới chào đời, bé Na cũng khỏe mạnh và có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, lên 2 tháng tuổi thì cháu bé phát hiện bị ung thư, gia đình cũng vì vậy mà tan vỡ.

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