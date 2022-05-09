Vừa vắng mặt vài phút, người mẹ đau đớn phát hiện đứa con 1 tuổi nổi trên ao nước

Xã hội 09/05/2022 10:11

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết các bác sĩ tiếp nhận một trường hợp cháu bé 1 tuổi bị đuối nước trong tình trạng tím tái, gồng cứng người.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ hiện đang cố gắng cứu chữa cho một cháu bé 1 tuổi bị đuối nước. Cụ thể, vào chiều ngày 6/5, bệnh nhi năm 2021 được chuyển từ Bệnh viện huyện Cần Đước (Long An) lên TP.HCM cấp cứu trong tình trạng đã gồng người, được đặt nội khí quản từ tuyến trước.

Thông qua khai thác bệnh sử được biết, cách nhập viện 3 tiếng, bé còn khỏe mạnh và đang chập chững tập đi ngoài sân. Người mẹ sau khi vào nhà đi tắm, chạy ra đã không thấy con. Khoảng 10 phút sau, mẹ bé hoảng hốt phát hiện con nổi lên trên ao nước cạnh nhà. Sau khi vớt bé lên, người nhà nhấn tim sốc nước và bé ọc ra vài ngụm nước. Bé đã tím tái, người gồng cứng đơ, được chuyển đi cấp cứu ngay lập tức tại bệnh viện địa phương.

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Bệnh nhi nguy kịch sau khi rơi xuống ao nước cạnh nhà - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo VNExpress đưa tin, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng TP,  sau 2 ngày chống phù não tích cực, phủ kháng sinh trị viêm phổi hít, thở máy hỗ trợ, bé tạm thoát cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bác sĩ rất lo ngại về nguy cơ tổn thương não, chưa tiên lượng chính xác được.

Bác sĩ Vũ chia sẻ: "Hi vọng em sẽ may mắn cải thiện từng chặng đường điều trị, đáp ứng tốt các liệu pháp phục hồi chức năng tổn thương não và sẽ còn cơ hội trở về với gia đình".

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Các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bệnh nhi, nhưng di chứng tổn thương não được dự đoán sẽ nặng nề - Ảnh: VNEpress

Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyến cáo rằng đuối nước ở trẻ em diễn ra âm thầm, lặng lẽ và rất đáng sợ. Trẻ không cần phải ra sông, đi tắm biển... mà có thể đuối nước chỉ với một bể cá có độ sâu chỉ có 4-5cm. Do đó, phụ huynh rất cần có những biện pháp chủ động phòng tránh. Cụ thể, cha mẹ nên rào kín lại ao, bể bơi, hòn non bộ, không cho trẻ một mình vào nhà tắm và luôn để trẻ trong tầm tay với của mình.

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