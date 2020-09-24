Vừa sạc pin vừa xài điện thoại lúc trời mưa giông, thanh niên bị sét đánh tử vong

Xã hội 24/09/2020 10:03

Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi đang sử dụng điện thoại cắm sạc lúc trời mưa lớn.

Mới đây, một nam thanh niên ở Hà Nội bị sét đánh tử vong khi đang dùng điện thoại gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Đinh Văn Thọ - Chủ tịch xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) đã xác nhận sự việc với Gia đình & Xã hội.

Trước đó vào khoảng 18 giờ 30 ngày 22/9, anh H.V.T. (SN 1998, trú tại thôn Xuân Sơn) sử dụng điện thoại khi sạc pin trong lúc trời mưa sấm sét. Không may T. bị sét đánh tử vong.

Được biết T. đang làm công nhân và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã xảy ra cơn mưa rất lớn kèm sấm sét, nhà T.  chỉ cách trạm biến áp xã Trung Giã khoảng 600 mét.

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Người thân đau xót trước sự việc - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Cách đây ít ngày, tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cũng xảy ra trường hợp người phụ nữ không may bị sét đánh tử vong khiến ai nấy xót xa.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 9/9, trời đang mưa giông kèm sấm sét, chị Đ.T.X. (SN 1983, trú tại thôn Bình Minh 1, xã Trung Hóa) mở cửa bước ra ngoài thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

Chồng chị X. phát hiện sự việc liền tri hô hàng xóm, gọi nhân viên y tế đến cứu chữa. Tuy nhiên khi bác sĩ đến nơi, chị X. đã tử vong.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị X. hiện có 5 người con, tất cả đều đang đi học. Chị là lao động chính trong nhà.

Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, chính quyền xã Trung Hóa đã đến nhà động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng. 

Xót cảnh người phụ nữ nghèo bị sét đánh tử vong trước cửa nhà, bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ

Xót cảnh người phụ nữ nghèo bị sét đánh tử vong trước cửa nhà, bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ

Ra cửa nhà, một người phụ nữ không may bị sét đánh tử vong. Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

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