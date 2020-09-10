Ra cửa nhà, một người phụ nữ không may bị sét đánh tử vong. Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Trao đổi với báo chí, ông Cao Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người bị sét đánh tử vong trong thời điểm xảy ra mưa giông.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút, tại địa phương xảy ra mưa giông. Chị Đ.T.X (sinh năm 1983, trú tại thôn Bình Minh 1, xã Trung Hóa) từ trong nhà bước ra cửa thì bị sét đánh, ngã xuống thềm nhà.

Người phụ nữ bị sét đánh tử vong trước cửa nhà bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ - Ảnh: VOV

Nhìn thấy vợ nằm bất tỉnh trước cửa, anh Đinh Xuân Đông (chồng chị X.) nhanh chóng hô hoán, nhờ người giúp đỡ và liên hệ lực lượng y tế để cấp cứu. Khi cán bộ y tế có mặt, nạn nhân vẫn còn thở.

Tuy nhiên, vì chị X. bị tổn thương quá nặng nên sau đó đã tử vong. Được biết, tại địa phương gia đình nạn nhân thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị X. hiện có 5 người con, tất cả đều đang đi học. Chị hiện đang là lao động chính nuôi các con ăn học.

Sau vụ tai nạn đau lòng, chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

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