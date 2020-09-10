Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân ra xem thì nhìn thấy 2 người tử vong do rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

Khu vực người dân phát hiện thi thể 2 nạn nhân rơi từ tầng cao chung cư xuống đất dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối 9/9, một số người sống tại chung cư ở địa chỉ 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh) bất ngờ nghe thấy 2 tiếng động lớn phát ra tại khu vực sảnh chung cư. Khi mọi người đến gần kiểm tra thì phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong ngày hôm qua, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ việc một học viên của trung tâm Anh ngữ rơi từ tầng cao xuống đất dẫn đến tử vong. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sinh sống tại phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống đất.

Hiện trường người dân phát hiện nam thanh niên tử vong - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan công an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Được biết, nam thanh niên 27 tuổi là học viên của một trung tâm tiếng Anh. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đang đi học tại trung tâm.

Vợ không gửi tiền về, người đàn ông bắt 2 con cùng nhảy sông tự tử Vì vợ đi làm ở TP HCM không gửi tiền về, tức tối, người đàn ông ôm theo 2 con bắt cùng tự tử. Khi được vớt lên, người này còn sừng cồ, quát tháo và tiếp tục ôm chặt 2 con nhảy xuống sông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-bang-hoang-phat-hien-2-nguoi-tu-vong-do-roi-tu-tang-cao-chung-cu-xuong-dat-trong-dem-379574.html