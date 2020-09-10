Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân ra xem thì nhìn thấy 2 người tử vong do rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.
- Nhà có giỗ, nàng dâu ngủ trương mắt đến 11 giờ, còn giận dỗi bỏ về mẹ đẻ khi bị nhắc nhở khiến chị em bức xúc: Là phụ nữ còn không bênh nổi!
- Cảnh người mẹ nghèo dậy sớm chuẩn bị, run run thắt chặt vali đồ đạc cho con gái lên đường nhập học được share rần rần trên mạng
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối 9/9, một số người sống tại chung cư ở địa chỉ 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh) bất ngờ nghe thấy 2 tiếng động lớn phát ra tại khu vực sảnh chung cư. Khi mọi người đến gần kiểm tra thì phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trong ngày hôm qua, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ việc một học viên của trung tâm Anh ngữ rơi từ tầng cao xuống đất dẫn đến tử vong. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sinh sống tại phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống đất.
Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan công an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.
Được biết, nam thanh niên 27 tuổi là học viên của một trung tâm tiếng Anh. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đang đi học tại trung tâm.