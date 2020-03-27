Thương tâm: Nam sinh bị sét đánh tử vong khi lên rẫy phụ cha nhân dịp được nghỉ học

Xã hội 27/03/2020 13:55

Trong thời gian nghỉ học, nam sinh cấp 3 lên rẫy làm việc phụ cha thì bị sét đánh tử vong. Hiện người cha cũng đang được điều trị trong bệnh viện.

Mới đây, một lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị này và gia đình đang phối hợp lo hậu sự cho em Y.K (sinh năm 2003) bị sét đánh tử vong.

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 16 giờ ngày 26/3, ông Y Hya (ngụ thôn 4, xã Trường Xuân) cùng con trai đi làm rẫy thì gặp mưa. Ngay sau đó, 2 cha con chạy vào gốc cây gần đó để trú mưa. Không may, sét đánh trúng gốc cây khiến hai bố con bất tỉnh. Khoảng 10 phút sau, người bố tỉnh dậy, phát hiện con trai bị thương nên nhanh chóng gọi người đưa đi cấp cứu. 

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Nam sinh bị sét đánh tử vong khi lên rẫy làm việc phụ bố - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Y.K đã tử vong còn người cha bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân tử vong là học sinh tại một trường THPT trên địa bàn huyện. Thời gian gần đây, vì được nghỉ học do Covid-19, Y.K lên rẫy phụ bố thì xảy ra vụ việc đau lòng.

1 người chết, 4 người bị thương vì sét đánh

Năm ngoái, tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra trường hợp tử vong vì bị sét đánh. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9/10/2019, một nhóm hơn 10 người dân ngụ tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam đi làm rẫy trở về. Khi đi ngang trạm thu phát sóng thì bị sét đánh.

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Trước đó, nhiều người cũng bị sét đánh thương vong tại Quảng Nam - Ảnh: Internet

Hậu quả khiến một người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. 

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