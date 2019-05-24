Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong dưới gốc mít: Xót cảnh 3 con nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa

Xã hội 24/05/2019 11:52

Trú mưa dưới gốc cây mít, đôi vợ chồng trẻ bị sét đánh tử vong bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa.

Hôm nay (24/5), người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho vợ chồng anh Y Yưn (sinh năm 1988) và vợ là Nuel (sinh 1992, trú Adơk Kông, xã Adơk, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) bị sét đánh tử vong khi đi làm rẫy.

Trước đó vào chiều 22/5, anh Y Yưn cùng vợ đi làm rẫy tại khu vực làng Trek, xã Kdang. Buổi tối cùng ngày, khu vực này xuất hiện mưa lớn kèm theo dông và sấm sét.

Vì không kịp về nhà nên hai vợ chồng anh Y Yưn đã trú mưa dưới gốc cây mít trong rẫy. Bất ngờ cả hai bị sét đánh dẫn đến tử vong.

Buổi tối cùng ngày, người nhà thấy vợ chồng anh Y Yưn đi làm mãi chưa về nên đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng.

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong dưới gốc mít: Xót cảnh 3 con nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa - Ảnh 1
Người thân bàng hoàng trước cái chết đột ngột của vợ chồng anh Y Yưn - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin trên Người lao động, tại địa phương gia đình anh Y Yưn thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn. Chính vì vậy khi đưa thi thể vợ chồng anh về nhà, chính quyền địa phương đã vận động cán bộ, nhân viên và người dân quyên góp để có kinh phí làm đám tang cho đôi vợ chồng trẻ.

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong dưới gốc mít: Xót cảnh 3 con nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa - Ảnh 2
3 con nhỏ của vợ chồng anh giờ đây chẳng biết nương tựa vào ai - Ảnh: NLĐ

Được biết, vợ chồng anh Y Yưn có 3 con nhỏ chỉ mới 11 tuổi, 9 tuổi và 7 tuổi. Sự ra đi đột ngột của họ khiến 3 đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Vì người thân đều có hoàn cảnh khó khăn nên tương lai của các bé càng mịt mù hơn.

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