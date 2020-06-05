Đi làm rẫy gặp mưa, đôi vợ chồng trú dưới gốc cây cổ thụ thì bị sét đánh thương vong

Xã hội 05/06/2020 16:35

Gặp mưa khi đang làm rẫy, hai vợ chồng trú dưới gốc cây cổ thụ. Không may cây cổ thụ bị sét đánh khiến người vợ tử vong, người chồng bị thương.

Mới đây, tại thôn Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xảy ra trường hợp hai vợ chồng bị sét đánh thương vong khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/6, bà Lò Thị Năng (40 tuổi, trú thôn Cư Tê) cùng chồng là ông Cháng Seo Chinh (39 tuổi) đi làm rẫy.

Khoảng 14 giờ, trời mưa lớn kèm theo sấm sét nên vợ chồng ông Chinh trú mưa dưới gốc cây cổ thụ. Không may, đôi vợ chồng bị sét đánh trúng. Hậu quả, bà Năng tử vong tại chỗ, còn ông Chinh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. 

Được biết, vợ chồng bà Năng có hoàn cảnh khó khăn. Sau tai nạn đáng tiếc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí lo hậu sự.

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Người nhà tổ chức hậu sự cho nạn nhân bị sét đánh tử vong - Ảnh: Dân Trí

Cách đây không lâu, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra trường hợp nam sinh bị sét đánh tử vong. 

Khoảng 16 giờ ngày 26/3, ông Y Hya (ngụ thôn 4, xã Trường Xuân) cùng con trai là Y.K. (SN 2003) đi làm rẫy thì gặp mưa. Ngay sau đó, hai cha con chạy vào gốc cây gần đó để trú mưa. Không may, sét đánh trúng gốc cây khiến hai bố con bất tỉnh. Khoảng 10 phút sau, người bố tỉnh dậy, phát hiện con trai bị thương nên nhanh chóng gọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nam sinh xấu số đã không qua khỏi.

Được biết, Y.K. là học sinh tại một trường THPT trên địa bàn huyện. Trong thời gian nghỉ học vì Covid-19, Y.K. lên rẫy phụ cha thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Thương tâm: Nam sinh bị sét đánh tử vong khi lên rẫy phụ cha nhân dịp được nghỉ học

Thương tâm: Nam sinh bị sét đánh tử vong khi lên rẫy phụ cha nhân dịp được nghỉ học

Trong thời gian nghỉ học, nam sinh cấp 3 lên rẫy làm việc phụ cha thì bị sét đánh tử vong. Hiện người cha cũng đang được điều trị trong bệnh viện.

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Từ khóa:   Đắk Lắk tai nạn thương tâm sét đánh chết người

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