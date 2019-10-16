Trong thời gian về quê chăm vợ sinh con đầu lòng, anh L. đi thả cá tại các ao hồ trong xóm. Trong lúc bắt cá, nạn nhân bị sét đánh tử vong.

Trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An vừa xảy ra vụ sét đánh chết người. Nạn nhân là một người đàn ông vừa từ Mỹ về quê thăm vợ sinh con thì bị sét đánh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 16/10 tại xóm Sen 3, xã Kim Liên, anh L. (SN 1987) cùng 3 người bạn trong xóm rủ nhau đi thả cá tại các ao hồ trong xóm. Trong lúc bắt cá, anh L. đã bị sét đánh trúng người. Những người cùng đi đã nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu nhưng không kịp.

Theo chính quyền địa phương, anh L. quê ở Bình Phước, hiện định cư tại Mỹ. Người đàn ông vừa về quê vợ chăm vợ sinh con đầu lòng không bao lâu thì xảy ra tai nạn thương tâm, theo Báo Nghệ An.

Hiện trường vụ người đàn ông bị sét đánh tử vong ở Nghệ An - Ảnh: Báo Nghệ An

Cách đây không lâu, tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ sét đánh chết người gây xôn xao dư luận địa phương. Người phụ nữ ra thăm ruộng ngô bất ngờ bị sét đánh tử vong khiến ai nấy xót xa.

Khoảng 7 giờ sáng 30/8, một số người dân đi thăm đồng thì nhìn thấy một người phụ nữ trong tư thế nằm sấp bên cạnh xô đạm. Người dân kiểm tra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người này đã tử vong. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong vì bị sét đánh. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đi thăm ruộng ngô, người phụ nữ bị sét đánh tử vong Người phụ nữ bị sét đánh tử vong ở ruộng ngô khiến nhiều người xót xa. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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