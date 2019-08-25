Sau khi bị sét đánh, chị K. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tim. Các bác sĩ đã xoa bóp lồng ngực và sử dụng thuốc kích tim để cứu sống bệnh nhân.

Mới đây, một phụ nữ ở Quảng Ngãi may mắn thoát chết khi bị sét đánh khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 23/8, chị K. (28 tuổi) đang điều khiển xe máy qua địa bàn xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Chị K. ngã xuống đường bất tỉnh, quần áo và vật dụng mang trong người đều cháy xém.

Nữ bệnh nhân may mắn thoát chết sau khi bị sét đánh ngưng tim - Ảnh: CAND

Ngay khi phát hiện chị K. ngất xỉu giữa đường, người đã đưa chị đến Phòng khám đa khoa Tịnh Bắc cách hiện trường vụ việc khoảng 300 mét cấp cứu.

Theo các y bác sĩ, chị K. được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng ngừng tim. Ê kíp cấp cứu đã xoa bóp lồng ngực và sử dụng thuốc kích tim để cứu sống bệnh nhân. Sau đó tiếp tục chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để điều trị tốt hơn.

Hiện chị K. đã tỉnh lại, sức khỏe đang dần hồi phục. Tuy nhiên chị bị bỏng vùng cổ và ngực, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Cách đây không lâu, trên địa bàn xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cũng xảy ra vụ bé gái 6 tuổi bị sét đánh. Tuy nhiên nạn nhân không được may mắn như trường hợp của chị K.

Vào chiều tối 13/8, tại xã Lao Và Chải có mưa giông kèm sấm chớp. Lúc đó, em Thào Thị Minh (6 tuổi) ở thôn Ngán Chải ra cửa nhà mình đứng thì bất ngờ bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong tại chỗ.

Được biết, cháu Minh đang chuẩn bị vào năm học mới. Bình thường cháu bé được mọi người đánh giá là ngoan ngoãn và học giỏi.

Ông Vương Văn Thạch, Chủ tịch UBND xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh cho biết bé gái bị sét đánh tử vong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Đứng ở cửa nhà, bé gái 6 tuổi bị sét đánh tử vong thương tâm Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong.

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