Đứng ở cửa nhà, bé gái 6 tuổi bị sét đánh tử vong thương tâm

Xã hội 14/08/2019 20:47

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong.

Khoảng 19 giờ chiều qua (13/8), trên địa bàn xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) xảy ra vụ bé gái 6 tuổi bị sét đánh tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, tại xã Lao Và Chải có mưa giông kèm sấm chớp. Lúc đó, em Thào Thị Minh (6 tuổi) ở thôn Ngán Chải ra cửa nhà mình đứng thì bất ngờ bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong tại chỗ.

Được biết, cháu Minh đang chuẩn bị vào năm học mới. Bình thường cháu bé được mọi người đánh giá là ngoan ngoãn và học giỏi.

Ông Vương Văn Thạch, Chủ tịch UBND xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh cho biết bé gái bị sét đánh tử vong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

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Cháu bé 6 tuổi bị sét đánh tử vong có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Pháp luật plus

Cách đây ít ngày, trên địa bàn thôn Háng Tầu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũng xảy ra vụ 3 người trong một gia đình bị sét đánh tử vong thương tâm.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 11/8, bà Mùa Thị Sông (SN 1962) cùng con dâu là chị Thào Thị Vi (1994) và cháu nội Lý A Suối (hơn 4 tháng tuổi) đi làm trên nương thì gặp mưa. Cả 3 đứng trú mưa dưới một chiếc ô và bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Nhận tin báo, lãnh đạo huyện Trạm Tấu cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ gia đình mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương. UBND huyện cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

 

Mẹ chồng, con dâu và cháu nội 4 tháng tuổi bị sét đánh tử vong khi cùng trú mưa dưới 1 cái ô

Mẹ chồng, con dâu và cháu nội 4 tháng tuổi bị sét đánh tử vong khi cùng trú mưa dưới 1 cái ô

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mai táng các nạn nhân bị sét đánh tử vong.

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