Đi thăm ruộng ngô, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Xã hội 30/08/2019 21:37

Người phụ nữ bị sét đánh tử vong ở ruộng ngô khiến nhiều người xót xa. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Mới đây, tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ sét đánh chết người gây xôn xao dư luận địa phương. Người phụ nữ ra thăm ruộng ngô bất ngờ bị sét đánh tử vong khiến ai nấy xót xa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 30/8, một số người dân đi thăm đồng thì nhìn thấy một người phụ nữ trong tư thế nằm sấp bên cạnh xô đạm. Người dân kiểm tra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người này đã tử vong. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong vì bị sét đánh. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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Hiện trường vụ người phụ nữ bị sét đánh tử vong ở Hòa Bình - Ảnh: Kiến Thức

Cách đây không lâu, trên địa bàn xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cũng xảy ra vụ bé gái 6 tuổi bị sét đánh. Tuy nhiên nạn nhân không được may mắn như trường hợp của chị K.

Vào chiều tối 13/8, tại xã Lao Và Chải có mưa giông kèm sấm chớp. Lúc đó, em Thào Thị Minh (6 tuổi) ở thôn Ngán Chải ra cửa nhà mình đứng thì bất ngờ bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong tại chỗ.

Được biết, cháu Minh đang chuẩn bị vào năm học mới. Bình thường cháu bé được mọi người đánh giá là ngoan ngoãn và học giỏi.

Ông Vương Văn Thạch, Chủ tịch UBND xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh cho biết bé gái bị sét đánh tử vong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

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Sau khi bị sét đánh, chị K. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tim. Các bác sĩ đã xoa bóp lồng ngực và sử dụng thuốc kích tim để cứu sống bệnh nhân.

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