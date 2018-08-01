Vụ xe rước dâu gặp tai nạn: Xuất hiện kẻ mạo danh người nhà để nhận tiền từ thiện

Xã hội 01/08/2018 16:30

Nhân viên y tế của bệnh viện phát hiện 1 phụ nữ dù không phải người thân của 4 bệnh nhân trong vụ xe rước dâu gặp nạn nhưng lại đứng ra nhận tiền từ thiện.

Hôm nay (1/8), Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ngày 31/7, các nhân viên y tế ở khoa hồi sức ngoại đã phát hiện một trường hợp giả danh người nhà nạn nhân trong vụ xe rước dâu gặp nạn để lừa đảo tiền từ thiện.

Vụ xe rước dâu gặp tai nạn: Xuất hiện kẻ mạo danh người nhà để nhận tiền từ thiện - Ảnh 1
4 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn xe rước dâu đã qua cơn nguy kịch, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Người Lao Động

Trong ngày 31/7, một nhà hảo tâm đã đến khoa hồi sức ngoại xin hỗ trợ cho 2 cháu bé đang nằm viện sau vụ tai nạn xe rước dâu. Lúc này, có một người phụ nữ tự xưng là dì của bệnh nhi và đứng ra nhận số tiền 4 triệu đồng.

Thấy nghi vấn, nhà hảo tâm báo lại nhân viên y tế của khoa. Sau khi xác minh, nhân viên y tế cho biết người phụ nữ này không phải người thân của các bé. Ngay sau đó, người này đã lẩn trốn khỏi bệnh viện và mang theo số tiền 4 triệu đồng.

Vụ xe rước dâu gặp tai nạn: Xuất hiện kẻ mạo danh người nhà để nhận tiền từ thiện - Ảnh 2
Bé Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) là 1 trong 2 nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn xe rước dâu - Ảnh: Facebook

Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện vẫn chưa thu tiền viện phí của 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu. Sau này khi các bệnh nhân xuất viện, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ xin ý kiến của Ban An toàn giao thông cùng với chính quyền để có thể hỗ trợ miễn phí hoàn toàn cho các bệnh nhân trên.

Bác sĩ Nhân cũng thông tin, nếu các nhà hảo tâm muốn ủng hộ cho 4 bệnh nhân trên hãy đến trực tiếp tại bệnh viện để được phòng công tác xã hội hướng dẫn. Số tiền từ thiện trao cho bệnh nhân sẽ được phòng tài vụ nhận dưới hình thức tạm ứng viện phí đồng thời xuất biên lai nhận tiền. Khi bệnh nhân xuất viện, phòng tài vụ sẽ tổng hợp số tiền trên và trao lại cho người nhà.

Vụ xe rước dâu gặp tai nạn: Xuất hiện kẻ mạo danh người nhà để nhận tiền từ thiện - Ảnh 3
Dù qua cơn nguy kịch nhưng hành trình hồi phục cả thể xác và tâm hồn của em sẽ còn là một chặng đường dài phía trước - Ảnh: Facebook

Ngoài ra, hiện tại trên mạng xã hội có nhiều người lợi dụng hình ảnh, video về hai cháu bé 6 tuổi trong vụ xe rước dâu gặp nạn để kêu gọi tiền từ thiện. Mọi người nên đề cao cảnh giác, không gửi tiền vào những tài khoản này vì hiện tại, các cháu vẫn chưa phải đóng tiền viện phí.

Để đề phòng các đối tượng xấu, đại diện phòng công tác xã hội của bệnh viện cũng  túc trực tại khoa hồi sức ngoại để hướng dẫn cho các nhà hảo tâm muốn đóng góp cho các bệnh nhân trên. 

Như đã đưa tin, khoảng 2 giờ 15 sáng nay (30/7), trên tuyến QL1A đoạn qua Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe container khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương nặng. 

Tại thời điểm trên, xe ô tô khách đang chở  gia đình anh Nguyễn Khắc Long (SN 1991, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đến Bình Định để làm lễ rước dâu. Không ngờ, ngày đại hỷ bỗng biến thành lễ đại tang khiến nhiều người đau đớn, chua xót.

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