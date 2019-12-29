Liên quan đến vụ vợ tử vong, chồng nguy kịch tại Bình Chánh (TP. HCM), công an nhận định có thể người chồng đã sát hại vợ rồi uống thuốc độc tự tử.

Mới đây, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có kết quả điều tra ban đầu vụ vợ tử vong, chồng nguy kịch cạnh lá thư tuyệt mệnh tại nhà.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nhiều khả năng chồng sát hại vợ rồi tự sát bằng thuốc diệt cỏ. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Lê Thị Hồng Nhung (sinh năm 1980), nghi can là Nguyễn Hồng Lâm (sinh năm 1975, chồng chị Nhung, cả hai cùng ngụ ở huyện Bình Chánh, TP. HCM).

Theo thông tin trên Tổ quốc, qua khám nghiệm tử thi, công an xác định chị Nhung tử vong do bị chèn, siết cổ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ sợi dây thừng thắt thòng lọng ở cửa bếp, sợi dây điện dài khoảng 2m, 2 điện thoại di động, 2 CMND, hơn 30 triệu đồng, chai thuốc diệt cỏ đã qua sử dụng.

Kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, người chồng sát hại vợ rồi tự sát - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tại hiện trường còn có một bức thư tuyệt mệnh do anh Lâm ghi lại. Trong thư, người này cho biết vợ chồng thiếu nợ 2 tỷ đồng và nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác. Hiện đối tượng vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy nên phía cơ quan điều tra vẫn chưa làm việc được.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25/12, một người bạn đến nhà tìm thì phát hiện anh Lâm trong tình trạng mắt trợn trắng, sùi bọt mép, có máu ở miệng. Người này nhanh chóng hô hoán để người dân đến giúp đỡ. Sau đó, mọi người nhìn thấy chị Nhung tử vong bất thường trên sàn nhà bếp. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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