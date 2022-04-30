Cụ thể, Người bệnh Quất Văn B (SN 1985) ở Thanh Ba – Phú Thọ được đưa vào Khoa Cấp cứu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng: Tỉnh, đi đại tiểu tiện ra máu đỏ tươi.

Liên quan đến vụ vợ cùng nhân tình pha thuốc diệt chuột vào sữa cho chồng uống ở Phú Thọ, mới đây, trên trang page chính thức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của nạn nhân trong sự việc.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ sau khi xem xét tình trạng bệnh đã định hướng đến người bệnh bị rối loạn đông máu nặng, có thể do ngộ độc các thuốc kháng vitamin K hoặc hóa chất diệt chuột loại kháng Vitamin K. Người bệnh được chỉ định làm các xét nghiệm chẩn đoán. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh có tình trạng rối loạn đông máu nặng, chỉ số PT dưới 10%, INR > 10, yếu tố IX giảm nặng, yếu tố V và VIII bình thường, tiểu cầu bình thường.

Qua khai thác tiền sử, bệnh sử được biết khoảng một tuần trước khi vào viện, người bệnh xuất hiện tình trạng đại tiểu tiện ra máu đỏ tươi kèm theo chảy máu chân răng và chảy máu các vết thương khó cầm cùng các vết bầm tím rải rác dưới da. Gia đình đã đưa người bệnh vào Trung tâm Y tế huyện điều trị nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm nên đã chuyển xuống tuyến tỉnh.

Căn cứ vào các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị rối loạn đông máu nặng do ngộ độc hóa chất diệt chuột loại kháng vitamin K. Người bệnh được điều trị theo hướng ngộ độc thuốc diệt chuột loại kháng vitamin K bằng truyền huyết tương vitamin K liều cao.

Sau một tuần điều trị, tình trạng đông máu của người bệnh đã ổn định, các chỉ số xét nghiệm về bình thường. Người bệnh được ra viện và về dùng thuốc vitamin K đường uống 2 tháng và được hẹn khám lại.

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Xuân (SN 1984, trú tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba) và Lê Đăng Khải (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa) về hành vi giết người.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba nhận được đơn tố giác của gia đình anh Quất Văn B. (SN 1985, trú tại xã Hanh Cù) về việc anh Bình bị vợ là Lê Thị Xuân đầu độc bằng thuốc diệt chuột.

Lê Thị Xuân tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Tại cơ quan công an, Lê Thị Xuân khai nhận cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, Xuân thường xuyên bị chồng đánh đập. Ngoài ra, Xuân có mối quan hệ tình cảm với Lê Đăng Khải.

Sau khi nghe Xuân tâm sự, Khải và Xuân đã bàn bạc mua thuốc diệt chuột để đầu độc anh B. Chiều 1/4 và sáng 2/4, Xuân 2 lần pha thuốc diệt chuột vào sữa rồi đưa cho chồng uống. Sau đó, anh B có biểu hiện ngộ độc và gia đình đưa đến bệnh viện.

Ngày 14/4, anh Bình ra viện, được Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ chẩn đoán ngộ độc hóa chất diệt chuột. Bị gia đình chồng tra hỏi, Xuân khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sau đó, gia đình anh Bình làm đơn tố cáo Xuân lên cơ quan công an.