Theo điều tra ban đầu, Công an TP. Việt Trì cho biết do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nam sinh đã dùng gậy sắt 3 khúc đánh người dã man dù cho nạn nhân liên tục xin tha.
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Vừa qua, trên mạng xã hội, đoạn clip một nam sinh dùng gậy 3 khúc đánh tới tấp vào người khiến dư luận xem không khỏi phẫn nộ và hoảng sợ. Mặc dù, nạn nhân trong clip bị đánh rất đau đớn và đã liên tục nói xin lỗi và xin được tha nhưng nam sinh vẫn không dừng lại hành động bạo lực của mình, vẫn tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào mặt, vụt gậy vào người nạn nhân. Một số cư dân mạng thậm chí còn "đào" thông tin của nam thanh niên vũ phu trước đó, nghi người này có phát ngôn gây sốc như "dùng tiền" để vụ việc lắng xuống.
Theo thông tin báo Tuổi trẻ, ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an TP. Việt Trì đang củng cố hồ sơ để xử lý Đào Tiến M. (15 tuổi, ở P.Gia Cẩm, TP Việt Trì) và 3 nam sinh khác gồm Nguyễn Thanh Ph. (14 tuổi, ở P.Tân Dân), Trần Hoàng Q. (13 tuổi, ở P.Tân Dân) và Tạ Ngọc Bảo L. (14 tuổi, ở P.Tiên Cát) về hành vi cố ý gây thương tích.
Được biết, nạn nhân là Nguyễn Quốc T. (SN 2007, trú tại phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát). Sau khi bị hành hung, em T. bị thương nặng, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Trước đó, ngày 25/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Việt Trì đã tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc T. (41 tuổi, ở P. Tiên Cát, TP. Việt Trì) về việc con trai anh là cháu T. bị một số bạn cùng trang lứa đánh gây thương tích.
Theo thông tin của báo Người Lao động, qua điều tra ban đầu, Công an TP. Việt Trì cho biết do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên Đào Tiến M. đã dùng gậy 3 khúc bằng kim loại và tay chân hành hung nam sinh Nguyễn Quốc T. (14 tuổi; trú tại phường Tiên Cát). Ngoài Đào Tiến M., tham gia hành hung em T. còn có 3 người khác là Nguyễn Thanh Ph., Trần Hoàng Q. và Tạ Ngọc Bảo L.
Đồng thời, vụ việc này đã xảy ra cách đây khoảng 2 tuần tại phường Tiên Cát, TP. Việt Trì.