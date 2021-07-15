Vừa qua, trên mạng xã hội, đoạn clip một nam sinh dùng gậy 3 khúc đánh tới tấp vào người khiến dư luận xem không khỏi phẫn nộ và hoảng sợ. Mặc dù, nạn nhân trong clip bị đánh rất đau đớn và đã liên tục nói xin lỗi và xin được tha nhưng nam sinh vẫn không dừng lại hành động bạo lực của mình, vẫn tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào mặt, vụt gậy vào người nạn nhân. Một số cư dân mạng thậm chí còn "đào" thông tin của nam thanh niên vũ phu trước đó, nghi người này có phát ngôn gây sốc như "dùng tiền" để vụ việc lắng xuống.

Tin nhắn lan truyền trên mạng được cho là của thanh niên côn đồ - Ảnh: Internet

Theo thông tin báo Tuổi trẻ, ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an TP. Việt Trì đang củng cố hồ sơ để xử lý Đào Tiến M. (15 tuổi, ở P.Gia Cẩm, TP Việt Trì) và 3 nam sinh khác gồm Nguyễn Thanh Ph. (14 tuổi, ở P.Tân Dân), Trần Hoàng Q. (13 tuổi, ở P.Tân Dân) và Tạ Ngọc Bảo L. (14 tuổi, ở P.Tiên Cát) về hành vi cố ý gây thương tích.