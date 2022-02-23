Vụ thi thể cô gái dưới mương nước sau 3 ngày mất tích: Đã xác định được nguyên nhân tử vong

Xã hội 23/02/2022 08:23

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cô gái ở huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) tử vong là do chị tự tông xe máy vào cột điện bên đường, xe và người rơi xuống kênh.

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện thi thể cô gái dưới kênh nước sau 3 ngày mất tích, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 22/2, đại tá Bùi Xuân Chiến - trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được chiếc xe máy do chị V.T.B.H. (28 tuổi, ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) điều khiển nằm ở dưới kênh chính Nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam, ven quốc lộ 29, đoạn qua thị trấn Phú Thứ của huyện này. Nơi phát hiện chiếc xe máy cách vị trí thi thể chị H. khoảng 2km về phía tây.

Bên cạnh, công an cũng xác định trên cột điện bằng bêt-ông bên kênh có dấu vết va chạm, vết sơn của chiếc xe máy mà chị H. điều khiển. Theo đại tá Chiến, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H. là do tự gây tai nạn.

Vụ thi thể cô gái dưới mương nước sau 3 ngày mất tích: Đã xác định được nguyên nhân tử vong - Ảnh 1
Trên cột điện ven đường tìm thấy vết sơn chiếc xe máy của nạn nhân - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, khoảng 8h ngày 19/2, chị H. chạy xe máy đến nhà người quen ở xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa) chơi và có uống rượu bia ở đây. Khoảng 20h cùng ngày, mẹ chị H. gọi điện kêu con gái về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 22h ngày 19/2, gia đình tiếp tục gọi điện thì không liên lạc được với chị H. Người thân của chị đã đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm tung tích.

Đến khoảng 7h30 ngày 21/2, một người dân phát hiện thi thể chị H. trôi trên mương nước đoạn qua thôn Phú Khánh (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) nên báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý.

Phú Yên: Cô gái mất tích 3 ngày được tìm thấy tử vong dưới kênh, trên cơ thể có vài vết thương tổn

Phú Yên: Cô gái mất tích 3 ngày được tìm thấy tử vong dưới kênh, trên cơ thể có vài vết thương tổn

Thi thể cô gái được người dân phát hiện khi đang trôi dưới kênh qua địa phận thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa.

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