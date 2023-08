Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cô gái ở huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) tử vong là do chị tự tông xe máy vào cột điện bên đường, xe và người rơi xuống kênh.

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện thi thể cô gái dưới kênh nước sau 3 ngày mất tích, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 22/2, đại tá Bùi Xuân Chiến - trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được chiếc xe máy do chị V.T.B.H. (28 tuổi, ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) điều khiển nằm ở dưới kênh chính Nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam, ven quốc lộ 29, đoạn qua thị trấn Phú Thứ của huyện này. Nơi phát hiện chiếc xe máy cách vị trí thi thể chị H. khoảng 2km về phía tây.

Bên cạnh, công an cũng xác định trên cột điện bằng bêt-ông bên kênh có dấu vết va chạm, vết sơn của chiếc xe máy mà chị H. điều khiển. Theo đại tá Chiến, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H. là do tự gây tai nạn.

Trên cột điện ven đường tìm thấy vết sơn chiếc xe máy của nạn nhân - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, khoảng 8h ngày 19/2, chị H. chạy xe máy đến nhà người quen ở xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa) chơi và có uống rượu bia ở đây. Khoảng 20h cùng ngày, mẹ chị H. gọi điện kêu con gái về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 22h ngày 19/2, gia đình tiếp tục gọi điện thì không liên lạc được với chị H. Người thân của chị đã đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm tung tích.

Đến khoảng 7h30 ngày 21/2, một người dân phát hiện thi thể chị H. trôi trên mương nước đoạn qua thôn Phú Khánh (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) nên báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thi-the-co-gai-duoi-muong-nuoc-sau-3-ngay-mat-tich-da-xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-tu-vong-451582.html