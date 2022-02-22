Thi thể cô gái được người dân phát hiện khi đang trôi dưới kênh qua địa phận thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa.

Theo VOV đưa tin, chiều 21/2, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã kết thúc khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái đang trôi dưới kênh mương qua địa phận thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa.

Cụ thể, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, một người dân ở thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây phát hiện một thi thể phụ nữ trôi trên kênh dẫn nước qua thôn này nên báo cho chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định đây là chị V.T.B.H. (ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa).

Hiện trường tìm thấy thi thể của cô gái sau 3 ngày mất tích - Ảnh: VOV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h sáng 19/2, chị H. điều khiển xe máy 78AE-254.94 rời nhà lên thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa để đi chơi và có uống bia. Đến 20h cùng ngày, mẹ ruột của của H. điện thoại gọi về nhưng đợi đến 22h đêm, mẹ chị mất liên lạc hoàn toàn. Lo ngại có chuyện chẳng lành xảy ra với chị H. nên gia đình đăng tải thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng không tìm thấy chiếc xe máy và túi xách của nạn nhân mang theo. Trên thi thể còn có một vài thương tổn đã được pháp y ghi nhận. Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên khám nghiệm tử thi nạn nhân để tiến hành điều tra vụ việc.

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