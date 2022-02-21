Thi thể người phụ nữ 30 tuổi trú thôn Đông Thành (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã được chính quyền địa phương và gia đình, người dân tìm thấy dưới sông cầu Ngái.

Theo báo Lao động đưa tin, chiều 20/2, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chị V.T.K (30 tuổi, trú thôn Đông Thành, xã Bình Minh) được chính quyền địa phương và người dân phát hiện đã tử vong dưới sông cầu Ngái. Về các thông tin liên quan khác, ông Hùng từ chối cung cấp.

Theo nguồn tin riêng, trước khi được phát hiện tử vong, chị K. là bệnh nhân mắc COVID-19 và đang được điều trị, cách ly y tế tại Khu vực thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Kiến Xương. Nguồn tin cho hay:

"Khoảng 3 giờ rạng sáng nay, Khu thu dung điều trị đã không thấy chị Kh đâu liền báo chính quyền địa phương, tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ trưa thì tìm thấy thi thể chị Kh ở con sông nhỏ gần khu điều trị. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương để khám nghiệm pháp y".

Tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông cầu Ngái (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - Ảnh: Lao động

Được biết, nạn nhân làm công nhân Công ty TNHH Da giày Long Hành Thiên Hạ (Cụm công nghiệp Vũ Quý, huyện Kiến Xương). Ngày 15/2, chị K. được phát hiện dương tính với COVID-19, đến ngày 18/2 thì được chuyển đến Khu vực thu dung điều trị huyện Kiến Xương.

Nạn nhân là người quê ở xã Quang Bình, đã lấy chồng ở xã Bình Minh và có 2 người con. Chồng nạn nhân là bộ đội chuyên nghiệp, công tác xa nhà. Nguyên nhân dẫn đến sự việc bước đầu được cho rằng nạn nhân tự tử do có dấu hiệu trầm cảm.

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