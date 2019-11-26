Vụ phát hiện thi thể không đầu ở Bình Phước: Hé lộ danh tính nạn nhân

Xã hội 26/11/2019 17:12

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể không đầu tại Bình Phước, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân.

Hôm nay (26/11), trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân vụ thi thể không đầu, tử vong bất thường tại Bình Phước.

Theo đó, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thiên (32 tuổi, quê Đắk Nông). Sau khi xác định được danh tính, cơ quan chức năng đã mời cha nạn nhân là ông Nguyễn Thành Phương (62 tuổi) từ Đắk Nông lên Bình Phước để tiến hành nhận dạng.

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Hiện trường người dân phát hiện thi thể không đầu trong bụi tre - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên VTC, vào tháng 8/2019, anh Thiên rời nhà đến Đồng Nai học tiếng Nhật để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Cuối tháng 9, anh Thiên bắt xe khách đến Bình Dương để ghé thăm bạn bè. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà người này lại đổi ý, bắt xe khách đi Bình Phước và cho biết sẽ về Đắk Nông.

Sau đó, khi đến Quốc lộ 14 đoạn qua xã Đồng Tâm, anh Thiên mất tích bí ẩn. Vì mất liên lạc nên người nhà lo lắng, trình báo sự việc đến công an tại Đắk Nông. 

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Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 23/11 vừa qua người dân đi hái rau trong rẫy ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn, đang phân hủy trong bụi tre. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đến ngày 25/11, lực lượng chức năng phát hiện phần đầu thi thể nằm cách hiện trường 50m, còn phần xương hàm cách đó khoảng 200m. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Bình Phước mất tích bí ẩn tử vong bất thường

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