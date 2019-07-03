Vụ nữ chủ tịch phường bị dân đòi lại con nuôi: Người mẹ bất ngờ 'mất tích'

Xã hội 03/07/2019 15:29

Trong lúc TAND TP. Cà Mau đang xử lý vụ nữ chủ tịch phường bị dân đòi lại con nuôi, người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột cháu bé đã đột ngột biến mất.

Liên quan đến vụ nữ chủ tịch phường bị dân đòi lại con nuôi ở Cà Mau, cơ quan công an đã tiến hành giám định ADN giữa cháu bé và anh Cao Nhơn (người tự nhận là cha ruột bé).

Ngày 28/6, bà H. (mẹ anh Cao Nhơn) đã đến tòa án nhận kết quả giám định ADN. Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm công nghệ di truyền Việt Nam, anh Cao Nhơn và bé gái con nuôi của nữ chủ tịch phường không có quan hệ huyết thống cha - con.

nu chu tich phuong bi dan doi lai con nuoi
Kết quả xét nghiệm ADN vụ nữ chủ tịch phường bị dân đòi lại con nuôi - Ảnh: Internet

Điều này khiến bà H. bị sốc nặng. Bà đã đến nhà chị K. (người chung sống như vợ chồng với anh Nhơn và tự nhận là mẹ cháu bé) để hỏi rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, bà H. không gặp được K, người nhà cũng không biết K. đi đâu, điện thoại cũng không liên lạc được.

Nếu chị K. khẳng định cháu bé là con ruột của mình và anh Nhơn, bà H. sẽ xin được giám định ADN lần 2. Anh Nhơn cũng khá bối rối khi biết đứa bé không phải con mình, hiện anh chỉ muốn cho qua mọi chuyện để yên ổn làm ăn.

Theo TAND TP. Cà Mau, trong vòng 7 ngày nếu gia đình anh Cao Nhơn không xin giám định ADN lần 2, coi như gia đình anh Nhơn đã đồng ý với kết quả giám định trên. Đứa bé vẫn sẽ do nữ chủ tịch phường nuôi dưỡng mà không được quyền tranh chấp gì.

nu chu tich phuong bi dan doi lai con nuoi
Bà H. trong một lần đến thăm con nuôi của nữ chủ tịch phường - Ảnh: Internet

Đầu tháng 1/2019, người dân ở khóm 5, phường 9 (TP. Cà Mau) báo công an về việc phát hiện một bé gái còn nguyên dây rốn, bị bỏ trong chiếc túi để ở ghế đá trước cửa nhà dân.

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm nhân thân nhưng không có ai đến nhận. Chủ tịch UBND phường 9 là bà Hồ Huỳnh Như đưa bé gái về nhà nuôi dưỡng và làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. 

Đến ngày 26/2, một nhóm người (trong đó có anh Cao Nhơn) xưng là cha, mẹ, ông bà nội của bé gái đến gặp bà Như xin nhận lại con vì cho rằng bé là máu mủ của họ.

Bà Như không đồng ý giao cháu bé nên nhóm người này gửi đơn đến phường và TP. Cà Mau yêu cầu can thiệp khẩn cấp.

nu chu tich phuong bi dan doi lai con nuoi
Nhóm người được cho là bên nội của cháu bé quỳ trước nhà bà Như xin nhận lại con - Ảnh: FB

Theo lời anh Nhơn, cháu bé là con của anh và chị K. Cả hai chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Thời điểm chị K. mang thai, hai người xảy ra mâu thuẫn nên anh Nhơn bỏ về nhà cha mẹ ruột.

Chị K. cho biết do anh Nhơn ghen tuông, nghi ngờ bào thai trong bụng không phải con mình nên chị K. căm hận, sau khi sinh đã mang bỏ đứa bé.

Cha của anh Nhơn biết chuyện chị K. sinh con, đem bỏ đi nên gọi con trai đang làm tài xế xe đường dài về nhà. Sau đó, gia đình anh Nhơn đến gặp bà Như nhận lỗi, xin nhận lại con nhưng không được chấp nhận.

Bà Như yêu cầu gia đình anh Nhơn phải làm giám định ADN. Nếu cháu bé bà nhận nuôi là ruột thịt với gia đình anh Nhơn bà sẵn sàng trả lại.

Tuy nhiên kết quả giám định ADN cho thấy anh Nhơn và đứa trẻ không cùng huyết thống.

Diễn biến bất ngờ vụ nữ chủ tịch phường bị dân đòi lại con nuôi ở Cà Mau

Diễn biến bất ngờ vụ nữ chủ tịch phường bị dân đòi lại con nuôi ở Cà Mau

Vụ án nữ chủ tịch phường bị dân đòi lại con nuôi đang được TAND TP. Cà Mau xử lý theo quy định pháp luật.

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