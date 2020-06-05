Sau khi phát hiện một thi thể nam trôi trên sông Sài Gòn, người dân Thủ Đức trình báo công an. Nhiều khả năng đây là nam sinh đã nhảy cầu Bình Triệu tự tử hôm 3/6.

Liên quan đến vụ nam sinh viên nhảy cầu Bình Triệu tự tử, khoảng 14 giờ chiều nay (5/6), người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên trôi dưới sông Sài Gòn, đoạn qua cảng Phúc Long ICD, đường số 2, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức nên kéo vào bờ rồi trình báo công an.

Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân khoảng 20-25 tuổi, mặc quần jeans đen, áo thun ngắn tay màu xanh ngọc, trên tay trái đeo đồng hồ kim loại màu trắng, trên cổ đeo sợi dây chuyền màu bạc.

Tìm thấy thi thể nam nghi là sinh viên nhảy cầu Bình Triệu tự tử hôm 3/6 - Ảnh: Công an TP.HCM

Nghi ngờ đây là anh Đỗ Ngọc T. đã nhảy cầu Bình Triệu tự tử vào tối 3/6, cơ quan công an liên hệ người nhà anh này đến nhận dạng. Nhưng do thi thể đang trong quá trình phân huỷ nên không nhìn ra. Tuy nhiên căn cứ vào chiếc đồng hồ, dây chuyền và quần áo thì người thân nhận định đây là anh T. Hiện thi thể đã được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hoà để giám định ADN.

Như đã đưa tin, khoảng 21 giờ 15 ngày 3/6, người dân đi trên cầu Bình Triệu hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện một nam thanh niên leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự ngỡ ngàng của người đi đường.

Lúc này một tài xế xe ôm chạy tới can ngăn nhưng không kịp, nam thanh niên đã nhảy xuống sông và chìm mất tích sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng Cứu hộ cứu nạn (thuộc PCCC Công An quận Bình Thạnh) nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.

Tại hiện trường, nạn nhân bỏ lại một chiếc balo và đôi dép trên thành cầu. Trong balo có một thẻ sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa mang tên Đỗ Ngọc T.

TP.HCM: Nam sinh viên nhảy cầu Bình Triệu tự tử Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu tự tử. Tại hiện trường, nạn nhân bỏ lại đôi dép cùng một chiếc balo chứa thẻ sinh viên Trường Đại học Bách Khoa.

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