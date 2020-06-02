Sau khi đưa chị Y. đến phòng trọ gặp 2 con, người chồng sát hại vợ trong lúc cãi vã. Gây án xong, đối tượng tìm mọi cách tự tử nhưng không thành.

Mới đây, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đơn vị này đang điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 31/5, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) nhận được tin báo trên địa bàn xã Thạnh Đông xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị L.B.Y (sinh năm 1992, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu). Nghi phạm là Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1988, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, chồng chị Y.).

Hiện trường người chồng sát hại vợ rồi tự tử nhưng không thành - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Dân trí, vợ chồng Tài cùng làm công nhân. Thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên người vợ bỏ nhà đi. Tài dắt 2 con nhỏ đi tìm chị Y. nhiều lần nhưng không gặp. Đến ngày 30/5 vừa qua, Tài và 2 con nhỏ đến ở trọ tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông.

Sáng hôm sau, Tài để 2 con lại phòng trọ, còn mình tiếp tục đi tìm chị Y. Lần này, Tài gặp được vợ và đưa đến phòng trọ để gặp con. Tại đây, cả hai lại xảy ra tranh cãi. Trong lúc mâu thuẫn, Tài dùng con dao mang theo người đâm chị Y. nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Tài tự cắt cổ tay, uống thuốc trừ sâu, uống xăng để tự tử nhưng không thành.

Hung khí gây án mà cơ quan công an tìm thấy được - Ảnh: Internet

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đưa 2 vợ chồng vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan điều tra. Khi được đưa đến bệnh viện, người vợ đã tử vong. Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Sức khỏe của Tài hiện đã dần ổn định và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này.

Chân dung gã chồng giết vợ vào mùng 3 Tết rồi trốn lên rừng ăn chuối, uống nước ruộng sống qua ngày Sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết, người chồng bỏ trốn lên rừng. Trong những ngày lẩn trốn, đối tượng chỉ ăn chuối rừng, uống nước sông, ruộng sống qua ngày.

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