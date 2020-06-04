TP.HCM: Nam sinh viên nhảy cầu Bình Triệu tự tử

Xã hội 04/06/2020 05:01

Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu tự tử. Tại hiện trường, nạn nhân bỏ lại đôi dép cùng một chiếc balo chứa thẻ sinh viên Trường Đại học Bách Khoa.

Khoảng 21 giờ 15 ngày 3/6, người dân đi trên cầu Bình Triệu hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện một nam thanh niên leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự ngỡ ngàng của người đi đường.

Lúc này một tài xế xe ôm chạy tới can ngăn nhưng không kịp, nam thanh niên đã nhảy xuống sông và chìm mất tích sau đó. 

Nhận tin báo, lực lượng Cứu hộ cứu nạn (thuộc PCCC Công An quận Bình Thạnh) nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.

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Nam sinh viên Đại học Hutech nhảy cầu tự tử - Ảnh: Tổ Quốc
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Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân - Ảnh: Tổ Quốc

Tại hiện trường, nạn nhân bỏ lại một chiếc balo và đôi dép trên thành cầu. Trong balo có một thẻ sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa mang tên Đỗ Ngọc T. (sinh viên khoa Cơ khí).

Công an quận Bình Thạnh đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại TP. HCM cũng xảy ra vụ việc nam thanh niên để lại quần áo, giấy tờ rồi nhảy sông tự tử. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 11/5, người dân buôn bán ở dưới gầm cầu Thủ Thiêm (đoạn giáp quận 2 và quận Bình Thạnh) nhìn thấy một thanh niên chới với giữa sông Sài Gòn.

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Khu vực cơ quan chức năng tìm thấy thi thể thanh niên nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Trong khi mọi người chưa kịp phản ứng thì nạn nhân đã chìm xuống sông. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM đã có mặt để triển khai công tác tìm kiếm. 

Sau khi kiểm tra, cơ quan công an tìm thấy một chiếc ví bên trong có chứng minh nhân dân mang tên Lê Thành Tâm (19 tuổi, quê Quảng Nam, thường trú tỉnh Đồng Nai). Kèm theo đó, nạn nhân còn để lại một tờ giấy bán xe, một số bộ quần áo. 

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Từ khóa:   nhảy sông tự tử cầu Bình Triệu TP. HCM

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