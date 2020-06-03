Vừa nộp đơn xin nghỉ việc được 1 tuần, nam thanh niên nhảy từ tầng 9 khách sạn tử vong

Xã hội 03/06/2020 11:28

Sau 1 tuần xin nghỉ việc, nam thanh niên nhảy lầu tự tử từ tầng 9 của khách sạn. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam thanh niên rơi từ tầng 9 của khách sạn, tử vong ngay sau đó.

Theo đó, vào ngày 2/6, một số nhân viên làm tại khách sạn The Reed (đường Đinh Điền, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình) bất ngờ nhìn thấy một thanh niên nhảy lầu tự tử từ tầng 9 của khách sạn này.

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Khách sạn xảy ra vụ việc nam thanh niên nhảy lầu tự tử - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là N.Q.H (sinh năm 1998, trú tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Theo thông tin trên Tổ quốc, vào khoảng 9 giờ ngày 2/6, H. có đến khách sạn. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, một số nhân viên của khách sạn phát hiện H. nhảy từ tầng 9 xuống lan can tầng 3 của khách sạn. Phát hiện vụ việc, những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa H. đến bệnh viện đồng thời trình báo đến cơ quan chức năng.

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Nơi nhân viên khách sạn phát hiện thi thể H. - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ. Được biết, H. là nhân viên nhà hàng tại khách sạn The Reed. Cách đây khoảng một tuần, H. đã nộp đơn xin nghỉ việc tại khách sạn.

Hồi tháng 12/2019, tại Sóc Trăng cũng vừa xảy ra một vụ nhảy lầu tự sát tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể, vào ngày 25/12, bà Trần Thị M. (65 tuổi, ngụ ấp Kinh Ngang, xã Long Phú, huyện Long Phú) được chuyển từ tuyến dưới lên Khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện. Trong lúc điều trị, bà M. không có người chăm sóc.

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Bệnh viện nơi bà M. nhảy lầu tự sát - Ảnh: Internet

Sáng 26/12, bà M. bất ngờ nhảy từ lầu 9 của bệnh viện. Khi rơi xuống sân thượng của tầng 5, nữ bệnh nhân tử vong tại chỗ.

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