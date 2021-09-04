Vụ mì Hảo Hảo và Thiên Hương bị thu hồi: Bộ Công Thương khẳng định Việt Nam chưa có quy định về Ethylene Oxide

Xã hội 04/09/2021 21:25

Liên quan đến việc mì Hảo Hảo và Thiên Hương bị cơ quan quản lý châu Âu thu hồi vì có chứa chất Ethylene Oxide, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) vừa có thông tin chi tiết về việc kiểm soát dư lượng chất này trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, liên quan đến việc mì Hảo Hảo và Thiên Hương bị cơ quan quản lý châu Âu thu hồi vì có chứa chất Ethylene Oxide, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) vừa có thông tin chi tiết về việc kiểm soát dư lượng chất này trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Theo cơ quan này, Việt Nam chưa ban hành quy định cho phép, cấm sử dụng Ethylene Oxide trong sản xuất nông nghiệp hay giới hạn dư lượng Ethylene Oxide trong thực phẩm.

Bộ Công thương đang hoàn thiện báo cáo gửi Chính phủ về vụ việc mì Hảo Hảo và đề xuất biện pháp quản lý.

Trong khi đó, việc quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại thực phẩm mà mỗi quốc gia, khu vực đơn phương đưa ra khác nhau và phụ thuộc rất lớn vào cán cân thương mại giữa các quốc gia/khu vực hoặc chính sách xuất nhập khẩu mỗi nước, điều kiện kỹ thuật, phương thức quản lý, thói quen tiêu dùng…

Vì vậy, trong trường hợp này, mức giới hạn dư lượng Ethylene Oxide cho phép đối với cùng một mặt hàng thực phẩm có thể đáp ứng quy định của quốc gia, khu vực này nhưng lại vượt ngưỡng cho phép của quốc gia, khu vực khác.

Vụ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị: "Đây là một yếu tố các doanh nghiệp cần nghiên cứu, thường xuyên cập nhật thông tin để kiểm soát tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất trước khi xuất khẩu".

Thực tế, nhiều quốc gia cũng chưa có quy định về việc sử dụng Ethylene Oxide trong nông nghiệp, thực phẩm hay dư lượng của chất này trong thực phẩm.

Các tổ chức quốc tế về an toàn thực phẩm cũng chưa ban hành quy định về giới hạn dư lượng Ethylene Oxide trong thực phẩm, trong khi một số ít quốc gia và khu vực đã đưa ra quy định nhưng với sự chênh lệch rất lớn.

Theo Zing News, dữ liệu trên hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU (RASFF) cho thấy các quốc gia châu Âu đã phát đi hơn 690 cảnh báo liên quan đến Ethylene Oxide. Các nước đưa ra nhiều cảnh báo nhất là Hà Lan (208), Đức (90), Bỉ (79), Tây Ban Nha (49), Pháp (30) và Italy (28).

Các sản phẩm có chứa Ethylene Oxide bị thu hồi thuộc nhiều chủng loại, bao gồm các chất phụ gia, gia vị, các loại hạt, thảo mộc, kem, món tráng miệng, ngũ cốc, các sản phẩm từ sữa, trái cây, rau quả, cà phê, trà, sản phẩm chế biến từ ca cao... Trong đó, đối tượng được tập trung nhiều nhất là vừng, phụ gia thực phẩm E410 (locust bean gum) và các sản phẩm có liên quan.

Vụ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết, Ethylene Oxide không phải là phụ gia thực phẩm hay chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nhưng có thể được sử dụng với mục đích kiểm soát côn trùng, vi sinh vật trong sản phẩm thực phẩm khô (đặc biệt cho gia vị và các loại thảo mộc như ớt bột, tiêu và quế nhằm diệt khuẩn Salmonella).

Ethylene Oxide có thể dùng để khử trùng các nhóm thực phẩm với liều lượng nhất định. Ở điều kiện bình thường, Ethylene Oxide sẽ chuyển thành dạng khí tác dụng đến côn trùng, vi sinh vật qua cơ chế gây độc hô hấp nên được sử dụng với mục đích khử trùng trong sản xuất thực phẩm.

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