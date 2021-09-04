Nóng: Bình Dương bất ngờ thông báo tạm ngưng cấp giấy thông hành mới cho người dân khi chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu áp dụng

Xã hội 04/09/2021 21:07

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tạm dừng triển khai công văn số 4395/UBND-NC ngày 3/9, về việc kiểm soát người và phương tiện lưu thông bằng giấy thông hành áp dụng vào 0h, ngày 5/9.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sau hơn một ngày UBND tỉnh Bình Dương có văn bản về việc cấp giấy thông hành (theo mẫu mới ) cho người dân, bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 5/9, tối 4/9, UBND tỉnh Bình Dương đã bất ngờ có văn bản tạm ngưng, khi chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu áp dụng.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tạm dừng triển khai công văn số 4395/UBND-NC ngày 3/9, về việc kiểm soát người và phương tiện lưu thông bằng giấy thông hành áp dụng vào 0h, ngày 5/9.

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Ảnh minh họa: Internet

UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các ngành chức năng tiếp tục thực hiện hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển, người đi đường bằng các giấy lưu thông như hiện tại.

Trước đó, ngày 3/9 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản cấp giấy thông hành cho sáu nhóm người được phép ra đường theo mẫu của cơ quan chức năng.

Theo UBND tỉnh này, thì việc cấp giấy thông hành để hạn chế hơn nữa số lượng người dân lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách xã hội để tránh lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, một số nhóm người được ưu tiên thì không cần có giấy thông hành vẫn lưu thông bình thường.

Việc áp dụng giấy thông hành theo mẫu mới, hạn chế và siết chặt một số nhóm người được ra đường sẽ khiến một số người dân hiện nay vẫn có thể lưu thông không thể tiếp tục ra đường.

Chính vì thế, trong ngày 4/9 tại một số siêu thị trên địa bàn tỉnh có tình trạng nhiều người dân đổ xô đi mua đồ, người dân phải xếp hàng chờ đợi vài tiếng mới được vào mua.

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Từ khóa:   giấy thông hành ngừng cấp giấy thông hành COVID-19

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