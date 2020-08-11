Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ ở Hà Tĩnh tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con. Sau 2 tuần điều trị, người mẹ cũng đã tử vong.

Tối 10/8, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thông tin với Vietnamnet, chị L.T.H. (28 tuổi, trú xã Kỳ Thư), người mẹ khóa trái cửa tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con đã tử vong tại nhà sau gần 2 tuần cấp cứu, điều trị.

Hiện trường vụ mẹ tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con - Ảnh: Vietnamnet

Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 chiều 28/7, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ nhà chị L.T.H. (SN 1993) nên hô hoán dập lửa cứu người.

Lúc này, trong nhà có chị H. và 3 con nhỏ. Sau khi được đưa ra ngoài, cháu bé 6 tuổi đã tử vong, còn người mẹ và hai con (3 tuổi và 5 tuổi) bị bỏng nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cả 3 nạn nhân đều không qua khỏi.

Một cán bộ địa phương cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên chị H. khóa trái cửa, tẩm xăng đốt mình và 3 con.

Người thân tổ chức đám tang cho các nạn nhân - Ảnh: Internet

Dòng status cuối trên Facebook của người mẹ - Ảnh: Internet

Trước khi xảy ra sự việc, chị H. đã đăng lên Facebook cá nhân tấm ảnh 4 mẹ con kèm dòng trạng thái: "Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối", sau đó thay hình đại diện màu đen.

Vụ mẹ tẩm xăng đốt mình và 3 con ở Hà Tĩnh: Lời kể đau lòng của người thân Người thân đau xót tột độ trước sự việc mẹ tẩm xăng thiêu sống mình và 3 con ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-me-tam-xang-tu-thieu-minh-va-3-con-o-ha-tinh-nguoi-me-da-qua-doi-375556.html