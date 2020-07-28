Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ ở Hà Tĩnh tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con. Sau khi được điều trị tại bệnh viện, 2 em bé cũng đã tử vong, người mẹ tiên lượng nặng.

Liên quan đến vụ mẹ tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con gây xôn xao dư luận, bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết 2 em bé cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong.

Theo thông tin đăng tải trên Tổ quốc, người mẹ được xác định bỏng trên 80% cơ thể, hiện đang rất nguy kịch, tiên lượng nặng.

Người dân bàng hoàng trước vụ việc - Ảnh: vietnamnet

Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 chiều nay (28/7), người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ nhà chị Lê Thị Hiên (SN 1993) nên hô hoán dập lửa cứu người.

Lúc này, trong nhà có chị Hiên và 3 con nhỏ. Sau khi được đưa ra ngoài, cháu bé 6 tuổi đã tử vong, còn người mẹ và hai con (1 tuổi và 4 tuổi) bị bỏng nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Một cán bộ địa phương cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên chị Hiên khóa trái cửa, tẩm xăng đốt mình và 3 con.

Trước khi xảy ra sự việc, chị Hiên đã đăng lên Facebook cá nhân tấm ảnh 4 mẹ con kèm dòng trạng thái: "Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối", sau đó thay hình đại diện màu đen.

Được biết, chồng chị Hiên hiện đang làm việc ở nước ngoài. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ mẹ tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con ở Hà Tĩnh: Đau lòng dòng status cuối trên Facebook Trước khi tẩm xăng tự thiêu mình và các con, chị Hiên đã đăng ảnh 4 mẹ con lên Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái thể hiện tâm trạng chán nản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-me-tam-xang-tu-thieu-minh-va-3-con-ca-3-em-be-tu-vong-me-tien-luong-nang-373045.html