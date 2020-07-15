Mâu thuẫn tình cảm, gã đàn ông mua 45 lít xăng đốt nhà người tình khiến 3 người bị bỏng nặng

Xã hội 15/07/2020 17:50

Mâu thuẫn tình cảm, Quang rủ bạn mua 45 lít xăng đến đốt nhà người tình khiến 3 người bị bỏng nặng. Gây án xong, cả hai bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Tấn Quang (SN 1972) và Nguyễn Tất Linh (SN 1981, ngụ cùng ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi đốt nhà người tình

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Bùi Tấn Quang (trái) và Nguyễn Tất Linh - Ảnh: Người Lao Động

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quang và bà Nguyễn Thị D. (SN 1976, ngụ tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) có quan hệ tình cảm.

Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sáng 13/7 vừa qua, Quang rủ Linh đi đốt nhà bà D. để trút giận. Quang đưa tiền cho Linh mua 2 can xăng (khoảng 45 lít) rồi dùng ô tô 7 chỗ chở đến nhà bà D.

Hai đối tượng tạt hết xăng vào nhà bà D. rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà D. cùng 2 người khác trong gia đình bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu, nhiều tài sản trong nhà bị hủy hoại nặng nề.

Sau khi đốt nhà người tình, Quang bỏ trốn về huyện Bình Đại (Bến Tre), trong khi đó Linh trở về quê nhà ở huyện Lấp Vò. Tuy nhiên cả hai đã bị cơ quan công an bắt giữ nhanh chóng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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