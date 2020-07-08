Tiền Giang: Con rể vay 300 triệu đồng không trả lãi, mộ mẹ vợ bị chủ nợ đào, đốt hài cốt

Xã hội 08/07/2020 16:05

Vì ông Kiệm không có tiền đóng lãi nên chủ nợ cho người đào mộ mẹ vợ con nợ, đem đốt lấy tro rồi mang vào chùa gửi.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Văn Quýnh (sinh năm 1964, ngụ quận Tân Phú, TP. HCM) để điều tra hành vi “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. 

Trước đó, ông Quýnh đã cho người đào mộ mẹ vợ con nợ là ông Nguyễn Hữu Kiệm (ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Theo thông tin trên Người lao động, hiện ông Quýnh đã đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy bắt.

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Phần đất ông Kiệm thế chấp cho ông Quýnh - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, năm 2019, ông Kiệm có thế chấp thửa đất số 813 ở xã Hậu Thành cho ông Quýnh để vay 300 triệu đồng. Theo đó, mỗi tháng ông Kiệm sẽ trả tiền lãi cho ông Quýnh 18 triệu đồng. 

Đến tháng 2/2020, ông Kiệm không còn khả năng đóng lãi cho chủ nợ. Ngày 6/5, ông Quýnh đến thuê người lấy hài cốt của mẹ vợ ông Kiệm với giá 7 triệu đồng.

Sáng ngày 11/5, sau khi tổ chức lễ cúng, 3 người được thuê đập phần mộ của mẹ vợ ông Kiệm, mang đốt lấy tro cốt. Vụ việc được người dân trình báo đến cơ quan công an. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. 

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Ông Quýnh đào mộ mẹ vợ con nợ để bán đất cho người khác - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, ông Quýnh khai do ông Kiệm không tiếp tục đóng lãi như đã thỏa thuận và tắt điện thoại nên ông chuyển nhượng lại phần đất nói trên cho người khác. Vì trên phần đất này có mộ mẹ vợ ông Kiệm nên người mua đòi phải lấy hài cốt. Do không liên hệ được với người thân của người quá cố nên ông Quýnh mới tự thuê người lấy hài cốt lên đốt và mang vào chùa.

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