Đang trên đường đi làm về, nam thanh niên bị người lạ chặn đường tưới xăng thiêu sống

Xã hội 08/07/2020 10:19

Khi đang lưu thông trên đường, nam thanh niên bị người lạ chặn lại, tưới xăng thiêu sống. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Chính quyền xã Hưng Đông (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ nam thanh niên trên địa bàn bị tưới xăng thiêu sống

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 6/7, sau khi hết giờ làm việc, anh Phạm Ngọc S. (26 tuổi, trú đội 5, xã Hưng Lộc, TP. Vinh) điều khiển xe máy về nhà.

Khi lưu thông trên địa phận xã Hưng Đông thì anh S. bất ngờ bị một thanh niên chặn lại, tạt xăng lên người rồi châm lửa đốt. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân đi đường chứng kiến vụ việc nhanh chóng chạy đến dập lửa cứu nạn nhân rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

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Trên đường đi làm về, nam thanh niên bị người lạ tưới xăng thiêu sống - Ảnh: Internet

Bác sĩ xác định anh S. bị bỏng nặng 70-80% cơ thể, tiên lượng xấu. Do vết thương quá nặng, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Bỏng quốc gia tiếp tục điều trị.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cố ý gây thương tích này là do mâu thuẫn nợ nần.

Cách đây ít ngày, tại Lâm Đồng cũng xảy ra trường hợp cô gái 29 tuổi bị người đàn ông lạ mặt chặn đường tạt xăng, phóng hỏa gây bỏng nặng.

Cụ thể, vào chiều tối 25/6, chị D. (29 tuổi, ngụ TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển xe máy lưu thông trên QL 28 theo hướng từ thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) đi xuống TP. Phan Thiết (Bình Thuận). Khi chạy xe đến đoạn dốc mang tên suối Lạnh (thuộc địa bàn xã Gung Ré, huyện Di Linh), chị bất ngờ bị một người đàn ông đeo khẩu trang chặn đường, tạt xăng lên người và xe máy rồi châm lửa đốt. Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

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Cô gái 29 tuổi bị người đàn ông lạ mặt chặn đường tạt xăng, phóng hỏa gây bỏng nặng - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người đi đường đã kịp thời phát hiện, dập lửa và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu. Sau đó, chị D. đã được chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP. Bảo Lộc) trong tình trạng bỏng nặng ở phần ngực, vai, cánh tay và lưng.

Nhận tin báo, Công an xã Gung Ré và Công an huyện Di Linh đã nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ vụ việc.

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Nghi ngờ chồng có quan hệ với người khác nên bà Ngọc mua xăng bỏ vào chai nước, tạt vào người chồng rồi châm lửa đốt.

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