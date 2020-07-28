Vụ mẹ tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con ở Hà Tĩnh: Đau lòng dòng status cuối trên Facebook

Xã hội 28/07/2020 17:02

Trước khi tẩm xăng tự thiêu mình và các con, chị Hiên đã đăng ảnh 4 mẹ con lên Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái thể hiện tâm trạng chán nản.

Mới đây, tại thôn 1, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tẩm xăng tự thiêu khiến 4 người thương vong gây rúng động dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 chiều nay (28/7), người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ nhà chị Lê Thị Hiên (SN 1993) nên hô hoán dập lửa cứu người.

Lúc này, trong nhà có chị Hiên và 3 con nhỏ. Sau khi được đưa ra ngoài, cháu bé 6 tuổi đã tử vong, còn người mẹ và hai con (1 tuổi và 5 tuổi) bị bỏng nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

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Mẹ tẩm xăng tự thiêu mình và các con - Ảnh: Vietnamnet

Một cán bộ địa phương cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên chị Hiên khóa trái cửa, tẩm xăng đốt mình và 3 con. 

Theo Vietnamnet, trước khi xảy ra sự việc, chị Hiên đã đăng lên Facebook cá nhân tấm ảnh 4 mẹ con kèm dòng trạng thái: "Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối", sau đó thay hình đại diện màu đen.

Được biết, chồng chị Hiên hiện đang làm việc ở nước ngoài. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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