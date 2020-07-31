Vụ mẹ tẩm xăng đốt mình và 3 con ở Hà Tĩnh: Lời kể đau lòng của người thân

Xã hội 31/07/2020 16:27

Người thân đau xót tột độ trước sự việc mẹ tẩm xăng thiêu sống mình và 3 con ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Liên quan đến vụ mẹ tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con ở thôn 1, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), hiện người thân đã tổ chức an táng cho các nạn nhân. Người chồng đang làm việc ở nước ngoài vẫn chưa thể về nhà chịu tang do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bà T. (người thân của các nạn nhân) vẫn chưa thể tin 3 đứa cháu vốn ngoan ngoãn, khỏe mạnh lại phải chết trong đau đớn vì mâu thuẫn của người lớn. 

Theo người dân địa phương, vợ chồng chị Lê Thị H. (SN 1993) và anh Võ Xuân A. kết hôn đã 7 năm nay. Do kinh tế khó khăn nên 3 năm trước, cặp đôi quyết định vay mượn một số tiền lớn để anh A. đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, hy vọng cuộc sống của gia đình sẽ khởi sắc hơn.

Chị H. ở nhà nuôi 3 con và làm ruộng. Nhờ cố gắng, đôi vợ chồng trả nợ dần và xây được căn nhà kiên cố để ở.

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Người thân tổ chức đám tang cho các nạn nhân - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này, ông Phan Văn Thiền - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư cho hay, theo thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp, giữa chị H. và gia đình chồng xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Ở địa phương, chị H. tham gia các hoạt động đoàn thể hết sức tích cực, sống hòa đồng, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Cũng theo ông Thiền, thông tin chị H. bị trầm cảm như lời đồn đoán là không có căn cứ. Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ việc đau lòng vẫn phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 chiều nay (28/7), người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ nhà chị Lê Thị H. (SN 1993) nên hô hoán dập lửa cứu người.

Lúc này, trong nhà có chị H. và 3 con nhỏ. Sau khi được đưa ra ngoài, cháu bé 6 tuổi đã tử vong, còn người mẹ và hai con (3 tuổi và 5 tuổi) bị bỏng nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

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Dòng status cuối trên Facebook của người mẹ - Ảnh: Internet

Một cán bộ địa phương cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên chị H. khóa trái cửa, tẩm xăng đốt mình và 3 con.

Trước khi xảy ra sự việc, chị H. đã đăng lên Facebook cá nhân tấm ảnh 4 mẹ con kèm dòng trạng thái: "Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối", sau đó thay hình đại diện màu đen. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ mẹ tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con: Cả 3 em bé tử vong, mẹ tiên lượng nặng

Vụ mẹ tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con: Cả 3 em bé tử vong, mẹ tiên lượng nặng

Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ ở Hà Tĩnh tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con. Sau khi được điều trị tại bệnh viện, 2 em bé cũng đã tử vong, người mẹ tiên lượng nặng.

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