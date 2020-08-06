Tức giận vì anh rể không trả nợ đúng hẹn, Nguyễn Như Phượng đã tạt xăng châm lửa đốt cháu ruột khiến cậu bé bị bỏng nặng.

Ngày 5/8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Như Phượng (SN 1993, quê Hậu Giang, tạm trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tẩm xăng đốt cháu ruột.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, vào tháng 11/2019, anh rể của Phượng là Hồ Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) nhờ cô vay 3 triệu đồng. Phượng vay của một người đàn ông với lãi suất 900 ngàn đồng/tháng. Thời gian đầu, anh Tuấn vẫn trả lãi đầy đủ, sau đó thì không trả nữa và hẹn đến ngày 23/2/2020 sẽ trả đủ.

Anh rể không trả nợ, cô gái tạt xăng đốt cháu ruột - Ảnh: Công Lý

Chiều 23/2, Phượng gọi điện cho anh rể hỏi về số tiền nợ. Anh Tuấn nói chỉ có 1,5 triệu đồng nên giữa hai người xảy ra cãi vã. Bức xúc vì anh Tuấn không giữ lời hứa cộng thêm việc bị chủ nợ đòi tiền, khoảng 17 giờ cùng ngày, Phượng mua xăng bỏ vào chai nhựa, cầm theo dao và bật lửa đến nhà trọ của chị gái ở số 187, Lưu Chí Hiếu, phường 10 (TP. Vũng Tàu).

Đến nơi, Phượng không gặp được anh rể mà xảy ra to tiếng với chị gái về khoản nợ. Sau đó, người chị qua tiệm gạo bên cạnh để mượn tiền trả Phượng.

Lúc này, Phượng nhìn thấy cháu ruột là Nguyễn Tấn V. (SN 2004) đang chơi gần đó nên cầm xăng đổ lên người cháu rồi châm lửa. Hậu quả, cháu V. bị bỏng nặng với tỷ lệ thương tích 45%.

Tòa phiên tòa, bị cáo đã tỏ thái độ ăn năn hối lỗi, xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị hại cũng có đơn bãi nại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Phượng. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án cùng những bằng chứng thu thập được, HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Phượng 9 năm tù giam về tội giết người.

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