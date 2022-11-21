Liên quan đến vụ hàng trăm học sinh trường iSchool Nha Trang nhập viện, theo thông tin từ báo Người Lao động, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi có yêu cầu khẩn về việc làm rõ vụ ngộ độc tập thể tại trường iSchool Nha Trang, đến trưa 20/11, Sở Y tế tỉnh này cho biết số ca tiếp nhận là 600 ca, trong đó số ca nhập viện điều trị nội trú là 360 ca. Hiện còn 266 ca đang được điều trị tại 6 bệnh viện. Số ca nặng là 21 ca và có 1 ca tử vong là cháu L.Z.X (SN 2016, là người nước ngoài).

Nhà trường cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho tạm dừng học tập 1 tuần lễ để các em ổn định sức khỏe , nhà trường rà soát kiểm tra an toàn vệ sinh, môi trường, an toàn và tạm dừng hoạt động bán trú đến khi được phép hoạt động.

Chiều 20/11, tại Trường iSchool Nha Trang, Hiệu trưởng nhà trường và Tập đoàn Nguyễn Hoàng (chủ đầu tư trường tư thục này) đã đứng ra xin lỗi các phụ huynh và nhận trách nhiệm xử lý, chịu tất cả các chi phí điều trị cho các học sinh.

"Chúng tôi không chối bỏ trách nhiệm, mong các phụ huynh hiểu cho tấm lòng của nhà trường, xin nhận thiếu sót của mình, xin lỗi phụ huynh vì chưa làm tròn trách nhiệm của một hiệu trưởng" - vị hiệu trưởng bật khóc.

Nhiều phụ huynh yêu cầu được biết nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc này và yêu cầu Tập đoàn Nguyễn Hoàng đưa bác sĩ giỏi về Nha Trang điều trị cho các học sinh trước tình trạng nhập viện hàng loạt, quá tải như hiện nay.

Các phụ huynh Trường iSchool Nha Trang đối thoại với Hiệu trưởng nhà trường và Tập đoàn Nguyễn Hoàng - đơn vị đầu tư trường - Ảnh: báo Người Lao động

Tại đối thoại, các phụ huynh bức xúc vì mỗi suất ăn 70.000 đồng nhưng chất lượng không đảm bảo. Một vị phu huynh bày tỏ: "Con chúng tôi nói trước đó thì ăn ngon nhưng từ đầu năm đến giờ, các cháu kêu thức ăn không ngon. Thậm chí vừa rồi có đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm về trường, cháu nhà tôi nói hôm nay có đoàn kiểm tra về nên được ăn ngon. Con ước gì ngày nào cũng vậy nhỉ. Con mình nói vậy hỏi có đau lòng không? Chúng tôi đã phản ánh rất nhiều lần nhưng nhà trường tiếp thu thì đâu có xảy ra sự việc như vậy?".

Đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng gửi lời xin lỗi, hứa chịu trách nhiệm, cam kết thông tin sớm nhất kết quả cho phụ huynh, làm việc để đưa bác sĩ giỏi về điều trị cho các cháu ngay sau cuộc họp; phối hợp với cơ quan y tế cấp bộ, tỉnh để sớm xác định nguyên nhân để cho các bệnh viện có phác đồ điều trị phù hợp; hợp tác với công an tỉnh xác minh nguồn cung cấp thực phẩm…

Ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang khóc tại buổi họp - Ảnh: báo Thanh Niên

Liên quan đến ca tử vong, theo thông tin từ báo Thanh Niên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, học sinh này sinh năm 2016, quốc tịch Malaysia và đang sinh sống tại TP.Nha Trang.

Cụ thể, học sinh này nhập viện điều trị tại Bệnh viện 22 Tháng 12 (TP. Nha Trang) vào lúc 1 giờ 32 ngày 18/11 trong tình trạng nôn ói nhiều, mệt, đau bụng.

Chiều tối 19/11 bệnh nhân này mệt, lơ mơ, co giật, tím, ngưng tim. Sau đó được chuyển qua Bệnh viện đa khoa tỉnh. Lúc này bệnh nhân lơ mơ, da trắng bệch, tụt huyết áp, tim nhanh 180 lần/phút, tăng trương lực cơ toàn thân, co giật, khó thở.

Đến 6 giờ 40 ngày 20/11, bệnh nhân li bì, sốt 39 độ C, huyết áp và nhịp tim phụ thuộc vận mạch, thở máy ống nội khí quản, dấu hiệu suy đa phủ tạng, đang dùng 3 loại kháng sinh. Bệnh nhân được chỉ định chuyển viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Trên đường đi, bệnh nhân đã tử vong.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Khánh Hòa thăm hỏi học sinh Trường Ischool Nha Trang đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, ngày 17/11, trường nói trên tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh, chia làm 2 suất trưa và xế, gồm có cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh và bánh ngọt. Khoảng 5 giờ sau khi ăn, nhiều em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy; đến khoảng 22 giờ cùng ngày xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn. Sau đó các em được người nhà đưa đi cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn TP. Nha Trang.