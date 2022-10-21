Nhặt bọc trứng cóc ở bờ suối về ăn, 3 cha con nhập viện cấp cứu vì ngộ độc nặng

Xã hội 21/10/2022 09:04

Bệnh nhân cho biết khi nhặt được bọc trứng tưởng là trứng ếch do ai đó bỏ lại nên mang về chế biến thành món ăn cho cả nhà.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 20/10, ông Lô Thanh Quý - Phó Giám đốc trung tâm y tế huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị cho 3 cha con bị ngộ độc do ăn phải trứng cóc.

Trước đó, vào sáng 19/10, ông Lữ Văn T. (47 tuổi, trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đi làm trên nương rẫy. Khi đến bờ suối, ông T. bắt được một ít chạch, lươn để về nấu ăn cơm trưa. Ngoài lươn và chạch, ông T. còn thấy một chùm trứng ở bờ suối, nghĩ là trứng ếch nên mang về chế biến món ăn.

Sau bữa ăn, ông T. cùng 2 con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi) xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đau bụng nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, sau 1 ngày cấp cứu 2, cháu nhỏ đã tỉnh, còn ông T. do bị ngộ độc nặng, có dấu hiệu suy thận nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị, lọc máu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông T. rất khó khăn, hàng ngày cả nhà sống trong túp lều tạm ở ven đồi.

Nhặt bọc trứng cóc ở bờ suối về ăn, 3 cha con nhập viện cấp cứu vì ngộ độc nặng - Ảnh 1
Gia cảnh gia đình ông T. rất khó khăn - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ VnExpress, các bác sĩ khuyến cáo con cóc và các bộ phận như da, trứng, nội tạng đều chứa độc tố. Khi ăn, chất độc ngấm vào máu và phá hủy nhiều bộ phận cơ thể, trong đó nguy hiểm nhất là hệ tim mạch. Trường hợp ngộ độc nặng, nạn nhân có thể suy gan, suy thận cấp, thậm chí tử vong.

Vụ 12 người tử vong trên tàu neo đậu gần Côn đảo nghi do ngộ độc thực phẩm: Người may mắn sống sót kể lại gì?

Vụ 12 người tử vong trên tàu neo đậu gần Côn đảo nghi do ngộ độc thực phẩm: Người may mắn sống sót kể lại gì?

Hiện công tác cứu chữa cho các thuyền viên còn sống sót vẫn đang rất tích cực. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng vừa có thêm thông tin cụ thể hơn về vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc trứng cóc ngộ độc nặng 3 cha con ngộ độc nặng

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?