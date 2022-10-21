Bệnh nhân cho biết khi nhặt được bọc trứng tưởng là trứng ếch do ai đó bỏ lại nên mang về chế biến thành món ăn cho cả nhà.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 20/10, ông Lô Thanh Quý - Phó Giám đốc trung tâm y tế huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị cho 3 cha con bị ngộ độc do ăn phải trứng cóc.

Trước đó, vào sáng 19/10, ông Lữ Văn T. (47 tuổi, trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đi làm trên nương rẫy. Khi đến bờ suối, ông T. bắt được một ít chạch, lươn để về nấu ăn cơm trưa. Ngoài lươn và chạch, ông T. còn thấy một chùm trứng ở bờ suối, nghĩ là trứng ếch nên mang về chế biến món ăn.

Sau bữa ăn, ông T. cùng 2 con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi) xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đau bụng nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, sau 1 ngày cấp cứu 2, cháu nhỏ đã tỉnh, còn ông T. do bị ngộ độc nặng, có dấu hiệu suy thận nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị, lọc máu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông T. rất khó khăn, hàng ngày cả nhà sống trong túp lều tạm ở ven đồi.

Gia cảnh gia đình ông T. rất khó khăn - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ VnExpress, các bác sĩ khuyến cáo con cóc và các bộ phận như da, trứng, nội tạng đều chứa độc tố. Khi ăn, chất độc ngấm vào máu và phá hủy nhiều bộ phận cơ thể, trong đó nguy hiểm nhất là hệ tim mạch. Trường hợp ngộ độc nặng, nạn nhân có thể suy gan, suy thận cấp, thậm chí tử vong.

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