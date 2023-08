Bệnh nhân nữ 19 tuổi từng bị tổn thương não, nguy kịch tính mạng do ngộ độc methanol, hồi phục xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.

Liên quan đến vụ 9 trường hợp nhập viện do ngộ độc methanol, theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 17/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP. HCM cho hay, tất cả 9 bệnh nhân ngộ độc rượu methanol đã được xuất viện.

Trước đó, từ ngày 6/8 đến 8/8, bệnh viện đã tiếp nhận 9 trường hợp nhập viện do ngộ độc methanol, trong đó có 4 ca là sinh viên ngộ độc do uống rượu không rõ nguồn gốc, 5 ca ngộ độc do uống rượu pha cồn rửa tay.

Đến ngày 12/8, 8 trong 9 ca ngộ độc đã lần lượt được xuất viện với sinh hiệu và sức khỏe ổn định. Riêng ca nặng nhất là nữ sinh viên T.T.G.M cũng là người xuất viện sau cùng hôm 16/8.

Nữ sinh viên ngộ độc rượu nặng nhất đã được xuất viện - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ VnExpress, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Ân - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, sau thời gian điều trị tích cực, nữ bệnh nhân M. ngưng máy thở và rút nội khí quản, tổn thương não hồi phục nhưng để lại một số di chứng. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường, không yếu liệt.

Khi nhập viện, nữ sinh 19 tuổi trong tình trạng lơ mơ, lay gọi không trả lời, toan chuyển hóa (nhiễm acid máu) nặng, tăng kali máu. Các bác sĩ cho đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu. Sau đó, chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận tổn thương lan tỏa cả hai bên bán cầu não, tình trạng nặng, nguy hiểm tính mạng.

Cồn methanol là hóa chất, chỉ dùng trong công nghiệp vì rất độc với người, sản xuất từ gỗ lên men, giá rẻ. Methanol khi uống vào trong máu có thể chuyển sang dạng chất gây độc, tác động đến rất nhiều cơ quan. Chất này có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy hô hấp cấp, suy tim, tụt huyết áp, sốc nặng, suy thận cấp, mù mắt... dễ dẫn đến tử vong.

