Sức khỏe của các bệnh nhân ngộ độc rượu đang điều trị tại BV Nhân dân Gia Định: Một người vẫn đang nguy kịch

Xã hội 07/08/2022 16:34

Mới đây, bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, đã có thông tin chính thức về tình trạng sức khoẻ của bốn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc Methanol.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, đã có thông tin chính thức về tình trạng sức khoẻ của bốn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc Methanol.

Thêo bệnh viện, hai bệnh nhân V.V.Đ. (nam) và N.T.T.V. (nữ) đang được điều trị tại khoa Nội tiết thận của bệnh viện. Bệnh viện cũng cho biết, hiện sức khoẻ hai bệnh nhân này đã ổn định, có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Còn trường hợp bệnh nhân L.Q.K. (nam) đang điều trị tại khoa ICU, hiện bệnh nhân này đang trong tình trạng tỉnh táo, đã ngưng lọc máu, sinh hiệu ổn định. Trong một vài ngày tới, bệnh nhân K sẽ được chuyển khỏi khoa Hồi sức tích cực chống độc và tiếp tục theo dõi điều trị nội trú đến khi xuất viện.

Sức khỏe của các bệnh nhân ngộ độc rượu đang điều trị tại BV Nhân dân Gia Định: Một người vẫn đang nguy kịch - Ảnh 1
Bác sĩ đang tích cực điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc rượu. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Bệnh viện cũng cho biết, riêng trường hợp bệnh nhân T.T.G.M. (nữ) nhập viện trong tình trạng nặng, toan chuyển hoá. Hiện nồng độ Methanol đã giảm xuống còn 36 mg/dL so với thời điểm nhập viện là 123.98 mg/dL. Bệnh nhân M. không còn chỉ định lọc máu, tuy nhiên kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy bệnh nhân bị tổn thương lan toả cả hai bên bán cầu não. Hiện bệnh nhân đang tình trạng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong sáng ngày 7/8, bệnh viện đã hội chẩn nhiều chuyên gia để tiếp tục điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một vụ nhậu rượu tại TP HCM đã khiến 8 sinh viên ngộ độc, 2 người tử vong, 6 người nguy kịch. Thông tin ban đầu, 8 sinh viên nhậu tại một quán trên đường 50, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (TP HCM). 

Tất cả cùng uống một loại rượu không rõ nguồn gốc. Sau khi uống về thì xuất hiện các triệu chứng nguy kịch, 1 người tử vong tại phòng trọ. 7 người còn lại bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói nhiều, có uống thuốc nhưng không hết. Sau đó, có các triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà đưa đi cấp cứu và 1 người tử vong tại Bệnh viện Lê Văn Việt.

Chiều 5/8, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) tiếp nhận 3 sinh viên nhập viện trong tình trạng nguy kịch, ngộ độc ethanol. Trong đó, 1 bệnh nhân hôn mê sâu, tử vong sau 30 phút nhập viện, 2 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận 4 bệnh nhân, 2 trường hợp sau đó được người nhà chuyển Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Theo thông tin từ Bệnh viện Gia Định, các bệnh nhân hiện 1 ca nằm ICU (hồi sức tích cực chống độc), đang thở máy, lọc máu và đã tỉnh; 1 ca đang lọc máu chưa tỉnh; 2 ca nằm tại khoa nội tiết thận đã có dấu hiệu tỉnh táo.

 

Thông tin MỚI về vụ 8 sinh viên uống ngộ độc, 2 người tử vong: Đã xác định được tạp hoá bán rượu

Thông tin MỚI về vụ 8 sinh viên uống ngộ độc, 2 người tử vong: Đã xác định được tạp hoá bán rượu

Vào chiều ngày 7/8, Công an Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một tạp hóa được xác định là bán rượu mà tám sinh viên uống bị ngộ độc.

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Từ khóa:   ngộ độc rượu 8 sinh viên ngộ độc rượu Thủ Đức

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