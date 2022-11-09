Sau khi dự đám tang anh của ông N.V.T (ấp Ba Biển, xã Nam Yên, huyện An Biên) có 14 trường hợp nghi ngộ độc rượu methanol phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 9/11, BS.CK2 Dương Phước Đông - Trưởng khoa Hồi sức - Chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, cho biết liên quan đến 5 bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol nhập viện cấp cứu tại bệnh viện, đến sáng cùng ngày, đã có 2 bệnh nhân tử vong. Đó là V.V.V.A. (37 tuổi) và Đ.V.Đ. (29 tuổi, cùng ngụ H.An Biên, Kiên Giang).

Một bệnh nhân khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy và hôm nay chụp CT phát hiện thêm xuất huyết não, tiên lượng rất xấu. Hai bệnh nhân còn lại sức khoẻ ổn định, dự kiến xuất viện vào ngày 10/11.

Một người nguy kịch do ngộ độc rượu, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang - Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và đô thị, sau khi dự đám tang anh của ông N.V.T (ấp Ba Biển, xã Nam Yên, huyện An Biên) có 14 trường hợp nghi ngộ độc rượu methanol phải nhập viện điều trị. Ngày 7/11, có 5 bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện An Biên lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu điều trị.

Theo Giám đốc trung tâm y tế huyện An Biên cho biết về nguồn gốc rượu phục vụ tại đám tang không chỉ được mua ở địa phương mà còn có rượu được gia đình chủ nhà đặt mua của người quen ở huyện khác. Hiện nay các cơ quan chức năng đã lấy mẫu rượu đưa đi kiểm nghiệm và khẩn trương điều tra xác minh vụ ngộ độc và nguồn gốc của số rượu này.

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã thành lập tổ công tác xuống phối hợp với Trung tâm Y tế huyện An Biên, Trạm y tế xã Nam Yên cùng chính quyền địa phương và gia đình để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc nói trên.

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