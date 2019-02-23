Vụ hai chị em xinh đẹp 'mất tích' khi đi đón mẹ: Lời trần tình đáng thương lẫn đáng trách

Xã hội 23/02/2019 11:41

Hai nữ sinh thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ phải làm lụng cực khổ nên muốn đi kiếm việc làm. Người cha lại tưởng hai con gặp nguy hiểm nên khóc cạn nước mắt.

Liên quan đến vụ việc hai nữ sinh xinh đẹp mất tích gây xôn xao dư luận, sáng nay (23/2), ông Đoàn Văn Tỉnh (61 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cha của hai nữ sinh cho biết con gái mình đã trở về nhà an toàn.

Khoảng 21 giờ ngày 22/2, Công an phường Khánh Xuân đã đưa 2 con gái của ông Tỉnh là H’T.Niê (học sinh lớp 11) và H’H.Niê (15 tuổi) về trụ sở, xác minh nhân thân rồi lập hồ sơ, bàn giao lại cho gia đình.

Vụ hai chị em xinh đẹp 'mất tích' khi đi đón mẹ: Lời trần tình đáng thương lẫn đáng trách - Ảnh 1
Ông Tỉnh khóc cạn nước mắt vì lo hai con gặp nguy hiểm - Ảnh: Infonet

Trước đó vào chiều 20/2, T. và H. nói đi đón mẹ tại khu vực rẫy thuộc xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) rồi gia đình bị mất liên lạc. Sáng hôm sau, ông Tỉnh trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Thầy cô, bạn bè của hai em cũng đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Hóa ra hai em T. và H. thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm lụng cực khổ nên rủ nhau vào huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) xin việc làm. Sáng 21/2, hai cô gái đến chạy bàn cho một quán bún nhưng do không quen việc nên xin nghỉ.

T. phân trần rằng điện thoại của em bị hư, lại không nhớ số bố mẹ nên không gọi về được chứ không có ý định giấu giếm.

Trưa 22/2, hai nữ sinh thấy tin tức cha mẹ đi tìm mình ráo riết nên đã đi sửa điện thoại, nhắn tin cho cô giáo nhờ giúp đỡ rồi được Công an phường Khánh Xuân đón về nhà.

Vụ hai chị em xinh đẹp 'mất tích' khi đi đón mẹ: Lời trần tình đáng thương lẫn đáng trách - Ảnh 2
Nữ sinh T. cho biết thấy cha mẹ làm lụng cực khổ nên muốn kiếm việc làm phụ giúp gia đình - Ảnh: NLĐ

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. Ông Tỉnh phải đi làm thuê, ở lại trong rẫy để trong coi tài sản cho chủ. Còn vợ ông ở nhà chăm sóc 3 người con, thỉnh thoảng ra rẫy phụ việc cho chồng. Trong gia đình T. là con gái lớn, H. vừa bỏ học, còn em trai út vẫn đang đi học. Thầy cô cho biết em T. xinh xắn, hiền lành nhưng thỉnh thoảng bỏ học.

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Sau khi lái xe máy để đi đón mẹ, nữ sinh lớp 11 và em gái bỗng nhiên mất tích. Người thân nhiều lần gọi vào điện thoại các em nhưng không được.

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