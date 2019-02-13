Lại thêm một nữ sinh mất tích trong Tết, gia đình cầu cứu cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con

Xã hội 13/02/2019 17:37

Sau khi xin mẹ đi chơi với bạn vào mùng 3 Tết, nữ sinh 14 tuổi bỗng dưng mất tích khiến người nhà vô cùng lo lắng.

Trao đổi với báo chí vào hôm nay (13/2), ông Nguyễn Thắng, Trưởng Công an xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận đã nhận được đơn trình báo của người thân em Lê Phương Uyên (14 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) về việc em mất tích khi cùng mẹ về quê ngoại ăn Tết.

Theo lời kể của chị Phạm Minh Nghĩa (mẹ Uyên) trên Tổ Quốc, vào mùng 3 Tết (tức ngày 7/2), Uyên xin phép gia đình đi chơi với một người bạn. Đến tối cùng ngày, người thân không thấy em trở về nên tổ chức tìm kiếm và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Lại thêm một nữ sinh mất tích trong Tết, gia đình cầu cứu cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con - Ảnh 1
Hình ảnh bé Uyên trước khi mất tích - Ảnh: Facebook

Mẹ nạn nhân còn cho biết thêm, thời gian gần đây con gái mình thường xuyên bỏ học đi làm thêm nên chị đoán rằng bé đã bỏ nhà đi làm.

Cũng theo ông Thắng, mẹ con chị Nghĩa vốn có quê gốc ở Nghệ An nhưng sau đó đã chuyển vào sống ở quê chồng tại Thừa Thiên Huế. Vào dịp Tết vừa rồi, chị dẫn con gái về quê ngoại ăn Tết thì xảy ra sự việc trên.

Ngoài ra, người thân của Uyên còn đăng tin trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp tìm kiếm.

“Bé tên Uyên.. ( bé là cháu của mình)

Tình hình là bé đi chơi với bạn từ ngày mùng 3 Tết tới giờ vẫn chưa về.

Khi đi bé có xin mẹ chỉ nói đi chơi với bạn chút rồi về mà giờ vẫn chưa thấy bé về (khi đi bé ở Nghệ An).

Lại thêm một nữ sinh mất tích trong Tết, gia đình cầu cứu cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con - Ảnh 2
Gia đình hy vọng cộng đồng mạng có thể giúp bé trở về - Ảnh chụp màn hình

Gia đình đang rất lo lắng không biết bây giờ bé đang ở đâu. Và như thế nào. Ai có cách gì giúp gia đình tìm được bé với.

Bé 14 tuổi cao 1m6 trở lên. Hiện tại gia đình đã báo công an.

Ai biết hay thấy bé ở đâu xin liên hệ số điện thoại của mẹ bé: 0333.452.906. Gia đình xin được hậu tạ.

Nếu như em còn ở đâu đó mà đọc được bài viết thì em hãy về nhà. Ba mẹ với gia đình đang lo lắng cho em nhiều lắm".

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